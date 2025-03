Eleonora Masseni perde la vita travolta da un camion mentre rientra dal lavoro

Eleonora Masseni, una giovane di 31 anni, è tragicamente deceduta in un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 marzo a Desenzano del Garda, nella provincia di Brescia. La donna stava percorrendo la tangenziale SP11 a bordo della sua Citroen C3 quando ha improvvisamente sbandato, probabilmente a causa di un colpo di sonno o per l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Questo ha causato l’invasione della corsia opposta proprio mentre transitava un camion.





L’impatto è stato devastante; Masseni è morta sul colpo, con il suo veicolo schiacciato dal mezzo pesante. Al momento, la salma è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria, il che ha impedito la programmazione dei funerali. La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, ma al momento non ci sono indagati. Il camionista coinvolto, un 31enne residente a Treviso, ha riportato solo lievi ferite.

Entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati, e i rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale di Iseo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche un’autoambulanza della Croce Rossa di Rivoltella, l’automedica e i Vigili del Fuoco di Desenzano, oltre a un’autogru del comando provinciale di Verona.

Eleonora Masseni, originaria del Mantovano, stava tornando a casa dopo aver trascorso una serata con le amiche. Era conosciuta nella zona del lago, dove il locale Mojo ha annullato un evento programmato in segno di rispetto per la giovane. A pochi mesi dal compimento del suo 32esimo compleanno, Masseni aveva recentemente cambiato lavoro e si preparava a iniziare una nuova stagione in un albergo di Sirmione. Inoltre, si era iscritta all’università per studiare Lingue e letterature straniere a Verona.

La comunità di Desenzano e i suoi amici sono profondamente colpiti dalla notizia della sua morte. La giovane era apprezzata per la sua vivacità e il suo spirito intraprendente. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile tra coloro che la conoscevano e che la amavano.

Le indagini sull’incidente sono in corso, con gli inquirenti che cercano di ricostruire esattamente la dinamica dell’accaduto. La pioggia e le condizioni stradali potrebbero aver giocato un ruolo significativo, ma sarà necessario attendere i risultati delle indagini per avere un quadro più chiaro.

La tragedia di Eleonora Masseni è solo l’ultima di una serie di incidenti stradali che hanno colpito la provincia di Brescia. Le autorità locali stanno intensificando gli sforzi per migliorare la sicurezza stradale, consapevoli che ogni vita persa rappresenta una tragedia non solo per le famiglie coinvolte, ma per l’intera comunità.