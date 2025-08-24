Eletto il gay più bello d’Italia: si chiama Elio Finocchio, il cognome fa sorridere





Elio Finocchio è stato appena eletto “gay più bello d’Italia” e, ragazzi, se lo merita. 37 anni, romano fino al midollo, lavora al Hard Rock Café (quindi immaginate già il livello di coolness). Il titolo l’ha vinto al Mamamia di Torre del Lago, con tanto di drag queen La Wanda Gastrica a condurre, una giuria fatta di ex vincitori, sponsor e altre drag queen. Insomma, una roba super glam.





Cosa c’è da sapere su Elio? Beh, intanto, col suo trionfo il premio torna nel Lazio dopo 13 anni di assenza—l’ultimo era stato Daniel Argentino, sempre romano, ma nel 2011. Elio però non è uno di quelli tutti selfie e vanità, anzi. Ammette pure di non piacersi sempre, di discutere spesso con lo specchio. Eppure eccolo qua, con la corona in testa. La vita, eh.

Sul fronte cuore? Single, almeno per ora. Dice che ha vissuto una storia tosta che l’ha portato pure a mollare Roma per andare in Svezia per amore (quanti lo farebbero davvero, oh?). Adesso vuole sistemarsi, fare carriera, trovare l’amore vero e magari metter su famiglia. Roba semplice, ma detta da lui sembra davvero sincera. Ah, sulle app di incontri non è proprio fan: preferisce i vecchi modi, niente swipe, niente algoritmi. C’è ancora speranza per chi non sopporta Tinder, insomma.

E poi c’è la nonna, che nomina con una malinconia che ti spacca un po’ il cuore. Pare sia stata una figura chiave, di quelle che ti insegnano a vedere il bicchiere mezzo pieno anche quando sembra vuoto. Elio affronta i casini della vita così, cercando sempre il lato buono. E forse è proprio questo che lo rende speciale—mica solo la faccia, ma tutto il pacchetto.



