Elezioni, figuraccia per la tiktoker: arriva al seggio e scopre di non essere più registrata





Rita De Crescenzo, nota influencer campana con oltre due milioni di follower, celebre per i suoi video satirici sulle “gite trash” a Roccaraso e coinvolta in diverse vicende giudiziarie legate allo spaccio di droga, non ha potuto esercitare il diritto di voto alle recenti elezioni, nonostante avesse condotto una campagna social di ampio respiro a favore di Forza Italia.





In un video pubblicato nelle ultime ore, l’influencer ha fornito la sua versione dei fatti, apparendo visibilmente turbata. Ha dichiarato: “Mi è stata revocata la residenza, un provvedimento di notevole gravità. Non sono risultata presente nelle liste elettorali. Tuttavia, dichiaro di aver votato, sebbene non formalmente. Ieri, alle ore 14:00, mi sono recata presso il seggio elettorale designato.

Erano presenti due agenti di polizia municipale alle ore 14:00. Ho mostrato la scheda elettorale. Ricordate che ho votato per il signor Conte quattro o cinque mesi fa?”. Il riferimento è chiaramente errato: quattro mesi fa si è svolto un referendum costituzionale, privo di candidati e, in particolare, di Giuseppe Conte.

La De Crescenzo ha proseguito: “A mio marito è stato consentito di votare, mentre a me no. Ho provato un profondo senso di ingiustizia. Tuttavia, la mia residenza è nota. Ieri, alle ore 18:00, i carabinieri mi hanno notificato una comunicazione. Hanno dichiarato di essere venuti due o tre volte senza riuscire a trovarmi”.

Tali problematiche relative alla residenza, secondo quanto risulta, persistono da tempo e hanno comportato la sua cancellazione dall’anagrafe del comune in cui intendeva votare. Infine, con un tono quasi filosofico, ha concluso: “Che si tratti di destra o di sinistra, l’importante è che si perseguano obiettivi positivi”.

Francesco Borrelli ha commentato: “Non ha potuto votare in quanto risulta irreperibile ed è stata cancellata dall’anagrafe. Questo sistema è tipico di chi tenta di eludere i procedimenti giudiziari per evitare le notifiche. Abbiamo già segnalato la situazione alle autorità competenti”.

