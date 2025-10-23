Elezioni regionali, nuovo candidato palestinese in grande stile: l’iniziativa arriva da M5S e Rifondazione Comunista





Nelle prossime elezioni regionali Rifondazione Comunista partecipa alla campagna elettorale sostenendo due candidati indipendenti, “provenienti dalle lotte e mobilitazioni contro la guerra e per lo stato di Palestina, lotte a difesa del territorio e contro il consumo di suolo, contro la precarietà e il disagio in particolar modo giovanile, contro ogni forma di discriminazione, per il rilancio della sanità pubblica, del diritto alla casa e alla dignità, della salute mentale e delle pari opportunità” sottolinea Sabino De Razza, segretario regionale in una nota stampa.





“Sosterremo Viviana Guarini, psicologa, attivista per i diritti umani e sociali, pacifista, ambientalista e femminista e Bassem Jarban, palestinese, medico di base, storico attivista della lotta del popolo Palestinese.

I gravi rischi di guerra, la lotta per il riconoscimento dello stato di Palestina, l’avanzata delle destre fasciste, razziste, sovraniste di ispirazione trumpiane ben rappresentate dal governo Meloni, insieme alla necessità di avere in Consiglio Regionale rappresentanti che vengono direttamente dalle lotte e le rappresentino, hanno posto le basi per una convergenza con il Movimento 5stelle pugliese, basata dalla comune convinzione di battere le destre, guerrafondaie e razziste”.

“Con il Movimento 5stelle – conclude De Razza – sono tante le convergenze sulle politiche sociali e per la difesa della sanità, per l’ambiente, contro le privatizzazioni dei servizi pubblici, a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici e per aumenti salariali adeguati, contro le proposte governative sulla autonomia differenziata.

Questi i temi che Rifondazione Comunista in questa campagna elettorale porterà avanti con il sostegno ai due candidati in quota civica”.



