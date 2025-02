Elisabetta Canalis sostiene Alessia Marcuzzi dopo le critiche ricevute per la sua coconduzione al Festival di Sanremo 2025, proponendo che dovrebbe condurre l’intera edizione

Durante l’ultima serata del Festival di Sanremo 2025, Alessia Marcuzzi ha condiviso il palco con Carlo Conti e Alessandro Cattelan. Dopo l’evento, la conduttrice ha postato su Instagram una serie di foto che mostrano i vari outfit indossati durante la manifestazione. Tra i commenti, quello dell’amica Elisabetta Canalis, che ha espresso il suo supporto per Marcuzzi, affermando che sarebbe ideale per condurre un’intera edizione del festival.





La difesa di Elisabetta Canalis

In risposta alle critiche ricevute da Alessia Marcuzzi per la sua performance, Elisabetta Canalis ha deciso di intervenire pubblicamente. In un commento sul post di Marcuzzi, Canalis ha scritto: “Devi condurre tu un’edizione intera. Lo dico sempre.” Questa affermazione ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni utenti che hanno espresso disappunto per il modo in cui Marcuzzi ha gestito il suo ruolo di coconduzione.

Nonostante le critiche, Elisabetta Canalis ha ribadito il suo sostegno, chiarendo che non intende conformarsi alle opinioni altrui per ottenere consensi. Ha sottolineato di aver trovato Alessia Marcuzzi molto efficace sul palco dell’Ariston, in quanto è riuscita ad alleggerire “tutta quella austerità” tipica del festival.

Le parole di Canalis su Marcuzzi

Elisabetta Canalis ha continuato la sua difesa con toni appassionati, affermando: “La vera amicizia è essere obiettivi e non andare come caproni dietro al gregge per prendere consensi. Essere oneste significa esporsi anche se il tuo giudizio non è affine a quello degli altri.” Ha aggiunto che Marcuzzi è “non brava di più” e che, come spettatrice, trova piacere nel seguire i programmi condotti da Alessia perché sa che saranno divertenti.

Canalis ha messo in evidenza come la presenza di Marcuzzi riesca a portare leggerezza in un contesto spesso caratterizzato da formalità e rigidità. La sua posizione ha trovato riscontro tra i fan di Alessia, che hanno apprezzato la spontaneità e il carisma della conduttrice.

L’impatto delle critiche

Le critiche rivolte a Alessia Marcuzzi non sono nuove nel contesto del Festival di Sanremo, dove ogni anno le scelte artistiche e le conduzioni sono sotto il costante scrutinio del pubblico e dei media. La coconduzione di Marcuzzi ha sollevato questioni riguardo alla sua capacità di gestire un evento di tale portata, ma il sostegno di figure come Elisabetta Canalis evidenzia l’importanza della solidarietà tra colleghe in un ambiente spesso competitivo.

Il dibattito su chi debba condurre il festival è un tema ricorrente, e la proposta di Canalis di vedere Marcuzzi alla guida di un’edizione completa potrebbe riaccendere discussioni su come rinnovare il format del festival, rendendolo più accessibile e meno austero.