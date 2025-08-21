Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio e difende il figlio Nathan e svela qualcosa che nessuno si aspettava





Durante una vacanza a Porto Cervo con il figlio Nathan Falco, Elisabetta Gregoraci ha risposto con decisione a un commento critico, difendendo il ragazzo dalle accuse di essere un “figlio di papà”.





Le immagini pubblicate da Elisabetta Gregoraci durante il soggiorno in Sardegna insieme a Nathan Falco hanno raccolto numerosi apprezzamenti sui social, ma tra i tanti messaggi affettuosi è comparsa anche un’osservazione pungente: “Lui è un ragazzo fortunato, nella vita non farà niente”. Una frase che ha suscitato la pronta reazione della madre, la quale ha replicato con fermezza: “Non penso affatto”. Con queste parole, la conduttrice ha voluto ribadire che suo figlio non è affatto un ragazzo viziato, ma un giovane educato con senso di responsabilità.

Alla difesa della showgirl si è aggiunto anche il padre, Flavio Briatore, che ha più volte sottolineato l’impegno nel percorso formativo del figlio. L’imprenditore ha spiegato che Nathan parla quattro lingue, viene coinvolto nelle attività delle sue aziende e riceve una paghetta mensile di circa 500 euro, somma che deve imparare a gestire in autonomia. Strumenti, questi, pensati non per viziarlo ma per trasmettergli disciplina e consapevolezza. “Lo tengo al corrente di quello che succede nelle mie società” ha raccontato, evidenziando l’importanza di un’educazione pratica, lontana dagli stereotipi legati alla ricchezza familiare.

La stessa Gregoraci, in un’intervista, ha dichiarato: “Tra i due genitori sono quella severa, quella dei no. Gli insegno il valore delle cose, riceve una paghetta mensile e deve saperla gestire”. Parole che mostrano un approccio educativo improntato a rigore e affetto, con l’obiettivo di crescere un ragazzo consapevole, capace di apprezzare il significato del sacrificio e dell’impegno.

Questo episodio ha messo in luce il forte legame tra madre e figlio, oltre alla volontà dei genitori di offrire a Nathan un’educazione equilibrata. Nonostante il benessere economico della famiglia, entrambi hanno più volte sottolineato di voler evitare che il figlio cresca con l’idea di avere privilegi senza merito. Briatore, infatti, ha dichiarato che Nathan non potrà contare su scorciatoie nella vita e che dovrà costruire da sé il proprio percorso, partendo anche da lavori semplici, proprio come fece lui in gioventù.

L’episodio accaduto a Porto Cervo ha acceso un vivace dibattito tra fan e detrattori. Da un lato, c’è chi ha apprezzato la prontezza con cui la showgirl ha difeso il figlio dagli attacchi; dall’altro, non sono mancati commenti critici, a testimonianza di quanto i social possano diventare terreno di giudizi spesso superficiali. Tuttavia, la determinazione con cui i genitori hanno risposto lascia emergere un messaggio chiaro: l’educazione e i valori contano più della fama e del benessere economico.

La vicenda ha contribuito a rafforzare l’immagine di Elisabetta Gregoraci come madre attenta e protettiva, capace di opporsi con decisione a chi mette in dubbio l’impegno educativo nei confronti del figlio. Allo stesso tempo, ha mostrato il ruolo attivo di Flavio Briatore, che, nonostante i suoi numerosi impegni professionali, dedica tempo e risorse per avvicinare Nathan alla vita reale e al mondo del lavoro.



