Elly Schlein fuori controllo! La provocazione contro Giorgia Meloni dopo il successo in Puglia e Campania





La segretaria del Pd Elly Schlein esulta per i risultati elettorali, sottolineando le vittorie di Decaro e Fico e la crescita del partito in diverse regioni. “La linea unitaria è vincente”, ha dichiarato, annunciando che da domani il Pd lavorerà a consolidare il progetto della coalizione progressista.





La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha commentato in conferenza stampa al Nazareno i risultati delle ultime elezioni regionali, definendoli “una vittoria straordinaria”. “Ci sono state una vittoria straordinaria di Decaro, un’altrettanta vittoria straordinaria di Fico. Ringrazio Manildo per la generosa campagna elettorale, è un seme piantato per il futuro”, ha affermato.

La leader dem ha parlato di un successo frutto della compattezza del centrosinistra. “La linea testardamente unitaria porta i suoi frutti, viene premiata dagli elettori. Siamo pronti da domani a consolidare il progetto per l’Italia con tutte le forze della coalizione progressista”, ha dichiarato.

Secondo Schlein, il voto dimostra che la coalizione progressista è in grado di competere in modo efficace contro la maggioranza di governo. “Questa destra non solo non è imbattibile, ma siamo pronti a sfidarla. Siamo pronti ad andare al governo vincendo le politiche”, ha detto, rimarcando la fiducia nei confronti del percorso avviato dal Pd e dei suoi alleati.

Durante la conferenza, la segretaria ha ricordato che il partito aveva invitato alla prudenza nei giorni precedenti. “Avevamo detto che i conti si fanno alla fine, i risultati parlano chiaro. Nelle 13 regioni i voti assoluti della coalizione progressista e di governo sono pari. Il Pd è il primo partito. Questo ci fa dire che la partita è apertissima”, ha osservato.

Per Schlein, l’esito del voto rappresenta un cambiamento politico significativo rispetto al passato. “Non è vero che non è cambiato nulla negli equilibri: è cambiato qualcosa di significativo. Le uniche due regioni che si sono spostate sono Umbria e Sardegna, che abbiamo vinto noi. Ci sono due regioni rosse in più. L’alternativa c’è, il riscatto parte dal Sud”, ha sottolineato, evidenziando come il risultato confermi la forza crescente del centrosinistra in territori tradizionalmente difficili.

Guardando al futuro della coalizione, Schlein ha chiarito che la scelta del leader sarà il frutto di un confronto tra le forze progressiste. “La modalità con cui individueremo la guida della coalizione sarà oggetto di discussione. Troveremo un accordo, non vedo alcun problema gigantesco, nessuno degli alleati lo vede. O ci si mette d’accordo, chi prende un voto in più esprime la guida, o ci sono altre modalità a cui mi sono dichiarata più che aperta, come le primarie di coalizione”, ha spiegato.

La segretaria ha poi affrontato il tema della legge elettorale, smentendo contatti con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “I contatti con Meloni sulla legge elettorale non ci sono stati”, ha precisato.

Infine, ha criticato l’atteggiamento della maggioranza, accusandola di distogliere l’attenzione dai temi economici più urgenti. “Mi sembra strano che la destra abbia il tempo di aprire un dibattito sulla legge elettorale, mentre ancora non ha spiegato come correggere una pessima legge di bilancio. Non ci interessa discutere le priorità di Meloni, ma quelle degli italiani, che non sono la legge elettorale, ma il bilancio”, ha concluso.

Con queste parole, Elly Schlein ha voluto ribadire la centralità del Partito Democratico nel panorama politico attuale e la volontà di costruire un’alternativa credibile al governo di destra, puntando su unità, radicamento territoriale e apertura verso tutte le componenti della coalizione progressista.



