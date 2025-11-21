Elly Schlein perde terreno anche a sinistra: sondaggio choc, gli elettori le preferiscono persino Conte

Giuseppe Conte straccerebbe Elly Schlein se si svolgessero oggi le primarie di coalizione del centrosinistra per scegliere il candidato a Palazzo Chigi. Arriva da Youtrend il sondaggio che inchioda la segretaria nazionale del Partito Democratico e dimostra come il campo largo sia in forte crisi.

“Chi vincerebbe le primarie del campo largo? Secondo un nostro sondaggio, condotto sugli elettori di Pd, M5S, Avs, Azione, IV e +Europa che si dicono sicuri di votare a queste primarie, a vincerle sarebbe Giuseppe Conte (43%), davanti a Elly Schlein (29%) e Silvia Salis (28%)”, si legge sugli account social di Youtrend.

“Sempre secondo il nostro sondaggio- si legge ancora su Youtrend-, tra gli elettori M5S il 96% sceglierebbe di votare Conte alle primarie del campo largo, mentre tra gli elettori Pd una percentuale più bassa (55%) indicherebbe Schlein”, il 29% voterebbe per la sindaca Salis e un 16% per il leader 5 Stelle”.





La Schlein non ha leadership

Tutti i sondaggi del passato che riguardavano il centrodestra e il centrosinistra su quale potesse e dovesse essere la leadership di coalizione indicavano il leader del partito più forte. Era così per Silvio Berlusconi, ai tempi del Polo e poi della casa delle Libertà, per Massimo D’Alema o Walter Veltroni per il centrosinistra. L’unica eccezione fu Romando Prodi, ma dopo che aveva vinto le elezioni del 1996. Mai era accaduto che il segretario di un partito decisamente più piccolo, come in questo caso i Cinquestelle, venisse nettamente preferito al leader del partito elettoralmente più rilevante.

Le rilevazioni di Youtrend confermano che all’interno di Largo del Nazareno c’è una questione di leadership. Schlein non entusiasma e non sintetizza.

Dall’altro canto, una figura come Giuseppe Conte, dopo i disastri del Superbonus, faticherebbe a tenere nella coalizione i riformisti e sarebbe destinata a una sconfitta contro Giorgia Meloni. E tutto questo lo sanno anche gli elettori e i militanti di sinistra.