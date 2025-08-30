Elly Schlein rilancia la sua battaglia: indottrinamento all’affettività imposto ai più piccoli





Eccola di nuovo, Elly Schlein, con la solita solfa progressista: “Rendiamo obbligatoria l’educazione al rispetto, all’affettività”. Ancora? Seriamente? Sembra quasi un disco rotto, una minestra che ormai sa di mensa scolastica il venerdì pomeriggio. E ovviamente si parte dalla materna e si arriva fino all’università, perché – sia chiaro – la vera educazione, per questi, è solo quella che passa attraverso il filtro del politically correct. Altrimenti non vale.





Stavolta il palco è stato un evento a Vigevano. E, mentre fa la voce grossa sulla violenza contro le donne (ok, problema gigante, niente da dire), affonda il colpo sulla scuola. Per questa sinistra, la scuola non è più il posto dove impari a ragionare, leggere e scrivere. No, adesso è il laboratorio dove forgiare la testa dei cittadini modello. Ma secondo i loro parametri, eh. “Affettività” spiegata alla maniera loro, “rispetto” visto con le loro lenti.

Ma chi decide cosa sia davvero il rispetto? E l’affettività, chi la definisce? Un comitato di sociologi e attivisti scelti col bilancino ideologico? Altro che educatori, qui sembrano missionari del pensiero unico. Schlein lo dice pure chiaro: “La repressione non basta”. Ah, ma quando si parla di sicurezza vera, di polizia, di pene certe, la sinistra si mette a cincischiare, relativizza, smonta tutto. Però, quando si tratta di infilare la loro visione nei programmi, lì sì che diventano dei bulldozer. Dove va a finire la libertà di educare? Il pluralismo? Boh.

Per carità, nessuno dice che il rispetto non serva. Ma lo Stato non dovrebbe mica mettersi a dire chi devi amare, cosa devi pensare o rispettare. I genitori, la famiglia, l’educazione civica – quella vera, non la versione annacquata – dovrebbero bastare. Se davvero si vuole combattere la violenza sulle donne, partiamo da pene certe, processi rapidi e protezioni vere, non con seminari sulle emozioni o mille corsi che sembrano usciti da un catalogo New Age. Dietro la parola “prevenzione” si nasconde, come sempre, il sogno di rieducare tutti. Una morale di Stato nuova di zecca. E i nostri figli, guarda caso, sono sempre il terreno di conquista preferito da una sinistra che ormai ha perso ogni contatto col mondo reale.

E Schlein non è nemmeno sola. Pure la Maiorino (M5S) vuole l’educazione affettiva e sessuale obbligatoria, più il divieto d’accesso ai siti porno senza mille filtri. Ma davvero credono che gli italiani siano lì ad aspettare le loro lezioncine? Un sondaggio Noto dice che quasi 8 su 10 non vogliono l’educazione sessuale a scuola. La gente vuole che sulla sfera affettiva e sessuale dei figli decidano i genitori. E, sinceramente, come dargli torto?



