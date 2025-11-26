Elodie allontana due fotografi troppo vicini al palco: il gesto della cantante durante il concerto





La cantante Elodie ha dimostrato ancora una volta il suo carattere deciso durante una delle tappe del suo tour in Italia. Durante un’esibizione a Messina, la artista ha reagito in modo fermo quando alcuni fotografi si sono avvicinati eccessivamente al palco, interrompendo la sua performance. Questo episodio ha suscitato l’attenzione dei fan, che hanno prontamente condiviso il video sui social media, evidenziando la frustrazione della cantante per la presenza invadente dei paparazzi.





Nel corso del concerto, Elodie ha eseguito il suo brano “Black Nirvana”, noto per la sua coreografia energica e coinvolgente. Durante l’esibizione, mentre si accovacciava sul palco, ha notato un uomo, presumibilmente un fotografo, che la stava riprendendo in modo insistente. Con uno sguardo severo, Elodie ha cercato di far capire la sua disapprovazione, ma, rendendosi conto che il messaggio non era stato afferrato, ha deciso di agire con maggiore determinazione. Con un gesto deciso, ha abbassato il telefono dell’uomo e, per sottolineare il suo disappunto, gli ha schizzato dell’acqua in faccia con un calcio.

Questo non è stato un episodio isolato. Durante lo stesso concerto, Elodie ha dovuto affrontare un altro fotografo che si era avvicinato troppo. Sebbene la sua reazione fosse meno intensa rispetto al primo intervento, la cantante ha comunque manifestato il suo disappunto, accompagnando il gesto con un sorriso, segno che, sebbene fosse infastidita, non intendeva rovinare l’atmosfera del concerto.

La reazione di Elodie non è sorprendente, considerando la sua personalità forte e la sua propensione a difendere i propri spazi. La cantante ha sempre espresso la sua volontà di mantenere un certo controllo sulla propria immagine e sulla sua privacy, specialmente durante eventi pubblici come i concerti. La sua esibizione a Messina è stata un momento di celebrazione per i fan, che hanno ballato e cantato sulle note dei suoi successi, ma anche un’occasione per Elodie di ribadire i limiti che non è disposta a oltrepassare.

Dopo il concerto di Messina, tenutosi il 25 novembre al PalaRescifina, Elodie si prepara a concludere il suo primo tour del 2025. Le ultime date sono fissate per il 1 dicembre a Torino, all’Inalpi Arena, e il 6 dicembre a Roma, al Palazzo dello Sport. Questi eventi rappresentano un’importante opportunità per la cantante di connettersi ulteriormente con i suoi fan e di chiudere un capitolo significativo della sua carriera musicale.



