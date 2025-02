Elodie: «Non sono più una ragazzina, desidero diventare madre. Di Andrea Iannone mi colpisce anche il sudore»

La cantante Elodie, protagonista attesissima al Festival di Sanremo 2025, ha aperto il suo cuore in un’intervista al settimanale “Diva e donna”, condividendo dettagli sulla sua relazione con il pilota di MotoGP Andrea Iannone e sul suo desiderio di diventare madre.





«Comincio ad avere un’età, ho una relazione stabile, diventare mamma è nei miei pensieri», ha dichiarato la cantante, che festeggerà 35 anni a maggio. Il suo compagno, Andrea Iannone, che di anni ne ha 36, è al suo fianco da tre anni. Parlando di lui, Elodie ha espresso grande ammirazione: «Sono innamorata, ammiro Andrea per la sua onestà, la forza e la sensibilità. Lo stimo. Ha affrontato gli urti della vita con dignità e dolcezza».

La loro storia d’amore sembra essere solida e intensa. Elodie ha raccontato che inizialmente aveva dei pregiudizi, ma che questi sono svaniti rapidamente: «Ero partita con un pregiudizio e dopo due giorni ero perdutamente innamorata di lui. Mi piace tutto di lui. Quando torna ai box tutto sudato lo trovo molto sexy».

La cantante ha poi descritto il loro rapporto come un equilibrio tra somiglianze e differenze: «Siamo simili e opposti, ma abbiamo imparato a compensarci. Io credo nell’amore, credo negli uomini non nevrotici e negli uomini gentili che sanno ridere e provano a far ridere gli altri: un’attitudine dolce, generosa e purtroppo molto rara. Andrea queste doti le ha e uno così me lo tengo non stretto, ma strettissimo».

Con queste parole, Elodie conferma non solo il suo amore per Iannone, ma anche una visione ottimista e profonda delle relazioni sentimentali. Un equilibrio che sembra riflettersi anche nella sua carriera artistica, pronta a regalarle nuovi successi sul palco dell’Ariston.