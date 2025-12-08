Elodie scoppia in lacrime e annuncia lo stop ai live: «Mi fermo, ci rivediamo nel 2027».





Elodie ha annunciato in lacrime una lunga pausa dai concerti, spiegando ai fan che si fermerà al termine dell’Elodie Show 2025 e che tornerà dal vivo solo nel 2027. Il momento, ripreso dagli spettatori e condiviso su TikTok e sugli altri social, è diventato virale in poche ore, scatenando domande sul futuro musicale dell’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi.​





Il video circolato online è stato registrato durante l’ultima data romana al Palazzo dello Sport di Roma, quando la cantante, visibilmente commossa, ha ringraziato il pubblico prima dell’ultimo brano della serata. Davanti a una platea gremita, Elodie ha pronunciato la frase che ha gelato i fan: si sarebbe «fermata per un po’» per poi rivedere il pubblico solo nel 2027, mentre sul palco cercava di asciugarsi le lacrime tra applausi e cori di incoraggiamento.​

Al momento non sono stati comunicati motivi specifici legati a problemi di salute o a scelte strettamente artistiche, ma dalle sue parole emerge il desiderio di rallentare, recuperare energie e dedicare più tempo alla propria vita privata e ai nuovi progetti. Negli ultimi anni, infatti, Elodie ha pubblicato album come “Ok respira” e l’EP “Mi ami, mi odi”, alternando lavoro in studio, apparizioni televisive e collaborazioni, oltre alla preparazione del nuovo materiale discografico.​

Il suo calendario è stato particolarmente intenso: dopo i concerti negli stadi di Milano (San Siro) e Napoli (Maradona) nell’estate 2025, l’artista ha portato nei palazzetti un tour ad alto impatto scenico, con corpo di ballo, scenografie elaborate e una forte richiesta fisica e vocale in ogni data. Già al concerto di Eboli, all’inizio di novembre, era stata costretta a interrompere lo show per un improvviso abbassamento di voce, episodio letto da molti come un campanello d’allarme della stanchezza accumulata.​

