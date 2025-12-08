Lucia Pettenon, 45 anni, uccisa da un tumore: gli ultimi tre messaggi al marito e ai figli, “Adesso dormirò”.





Lucia Pettenon ha scelto un modo toccante per dire addio ai suoi cari: tre sms personalizzati, uno per il marito Morgan Berlese, 47 anni, e uno per ciascuno dei figli Nicholas, 18 anni, e Helena, 13. Quei messaggi, colmi di amore e affetto, sono arrivati sul telefono della famiglia proprio negli istanti finali, mentre lei si preparava a un sonno eterno. “Prima della sedazione per i dolori – spiega Morgan – ci ha salutato tutti, in lacrime. Non immaginavamo scrivesse quei testi separati per noi. Li abbiamo scoperti solo dopo la sua scomparsa, con la frase finale ‘adesso dormirò‘ che ci ha spezzato il cuore.”





La battaglia contro il tumore ai polmoni e la scoperta drammatica

Tutto è iniziato circa un anno fa, al rientro da un viaggio di Capodanno a Parigi. Lucia accusava una tosse persistente, tanto da spingere la famiglia a controlli immediati. Ricoverata a Montebelluna per una sospetta broncopolmonite seria, la TAC ha rivelato la verità: un tumore ai polmoni aggressivo e diffuso. Curata per dieci mesi allo IOV di Castelfranco Veneto, ha mantenuto un ottimismo straordinario. “Come stai? – le chiedevano – ‘Oggi è meglio di ieri‘”, rispondeva sempre, nascondendo la realtà più dura.

La vita di Lucia: famiglia, lavoro e un carattere indimenticabile

Nata a Trevignano, Lucia si era trasferita a Sala d’Istrana dopo il matrimonio con Morgan, conosciuto anni prima in un’autoscuola dove lavorava. Sposati giovani – lui 23, lei 21 – l’anno prossimo avrebbero celebrato 25 anni insieme. Hanno fondato la Morgan Electric, ditta di impianti elettrici: lui in cantiere, lei in ufficio con documenti e gestione. “Era adorata – ricorda il marito – tutti passavano per un caffè con lei.” Nicholas presto entrerà in azienda post-diploma, mentre Helena finisce le medie. Lucia equilibrava lavoro e famiglia con energia instancabile, come postava su Facebook: “Una famiglia felice è un anticipo di paradiso.”

Il cordoglio della comunità di Istrana e i funerali

La notizia ha scosso Istrana e Sala, dove Lucia era figura nota. Sui social fioccano messaggi di cordoglio, tra cui quello del gruppo Carnevale di Sala di cui faceva parte. I funerali si terranno mercoledì alle 15 nella chiesa di Sala d’Istrana. Il sindaco Maria Grazia Gasparini esprime il dolore collettivo: “Una perdita immensa per tutti.”



