



Il quotidiano britannico di prestigio, The Economist, ha espresso apprezzamento per la Premier Giorgia Meloni. Christopher Lockwood, analista esperto di affari europei per la testata, ha evidenziato come la Premier Meloni abbia raggiunto un traguardo significativo, conseguendo una stabilità politica che pochi suoi predecessori italiani sono riusciti a ottenere. Lockwood ha sottolineato che Meloni è la Premier più longeva degli ultimi quindici anni, come illustrato nel reel intitolato “Ecco perché Meloni è un politico eccezionale”, che include frammenti di dichiarazioni di Giorgia Meloni e di Donald Trump, quest’ultimo che la elogia.





Il governo guidato dalla Premier Meloni, si legge, si è dimostrato più moderato rispetto alle aspettative di caos neofascista espresse dai suoi critici liberali. L’Italia ha consolidato la propria posizione negli ambienti diplomatici di rilievo dell’Europa, e il Presidente Trump presta ascolto alle sue posizioni, un risultato notevole considerando le origini politiche di Meloni nell’estrema destra. The Economist ripercorre la carriera politica di Meloni, a partire dai suoi esordi nell’MSI all’età di quindici anni, fino al 2008, quando Silvio Berlusconi, allora Premier, la nominò nel suo governo. A soli trentuno anni, Meloni divenne il ministro più giovane di un governo del dopoguerra.

La rottura di Giorgia Meloni e dei suoi alleati con il blocco di centrodestra di Silvio Berlusconi ha portato alla fondazione di Fratelli d’Italia nel 2012. Dall’elezione a Presidente del partito nel 2014, Meloni ha trasformato Fratelli d’Italia da partito marginale a forza politica mainstream, culminando nella vittoria elettorale del 2022. L’analisi suggerisce che l’approccio equilibrato di Meloni in ambito politico si sia rivelato efficace, pur mantenendo una certa contraddittorietà tra momenti di retorica populista e atteggiamenti di moderazione pragmatica. Per il momento, tale strategia sembra produrre risultati positivi.

