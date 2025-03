Emanuel Lo conquista il Serale di Amici 24 a torso nudo, la reazione di Giorgia non passa inosservata

La seconda puntata del Serale di Amici 24, andata in onda sabato 29 marzo, ha regalato momenti di grande spettacolo e divertimento, grazie anche al guanto di sfida tra i professori. Il tema scelto per la settimana, “Quanto piccante c’è in voi?”, ha dato vita a esibizioni originali e fuori dagli schemi, tra cui quella di Emanuel Lo, che ha catturato l’attenzione del pubblico con una performance sensuale e carismatica.





Durante la sfida, Lorella Cuccarini, compagna di squadra di Emanuel Lo, ha deciso di puntare tutto su di lui, introducendolo con una lettera che ha enfatizzato le sue qualità. “Non avrà rivali, ci regalerà tonnellate di sensualità. Quanti uomini e donne ha fatto impazzire con la sua sensualità? Quante volte ha mandato in visibilio il pubblico mettendo in luce i suoi addominali scolpiti? Anche io, ballando con lui, un po’ del suo mondo piccante l’ho vissuto da vicino”, ha dichiarato la Cuccarini. Poi, rivolgendosi a Rudy Zerbi, ha aggiunto: “So che vorresti essere lui, ma anche se contatti il mago degli effetti speciali non potrai avvicinarti alla sua perfezione”.

L’esibizione di Emanuel Lo ha rispettato pienamente il tema della sfida. Incoraggiato dalla Cuccarini, il coreografo e professore si è esibito in una coreografia accompagnato da alcune ballerine, tra cui Francesca Tocca, proponendo al pubblico una performance che ha unito tecnica e sensualità. Durante l’esibizione, Emanuel è rimasto a torso nudo, scatenando le reazioni entusiaste del pubblico in studio e dei giudici. Le grida e gli applausi hanno sottolineato il successo della sua prova, che ha rapidamente fatto il giro dei social.

A colpire particolarmente è stato il commento della compagna di Emanuel Lo, la cantante Giorgia, che sui social ha condiviso la sua reazione. Utilizzando diverse emoji di fuoco e un cuore rosso, ha scritto semplicemente: “Hot”. Il commento, breve ma incisivo, ha attirato l’attenzione dei fan, che hanno apprezzato il sostegno di Giorgia al compagno. Lo stesso Emanuel Lo ha ricondiviso il video della sua esibizione sul proprio profilo, ringraziando tutti per i numerosi messaggi ricevuti.

Il guanto di sfida tra i professori ha visto anche altre esibizioni, ciascuna con un’interpretazione personale del tema “piccante”. Rudy Zerbi ha scelto di puntare sull’ironia, travestendosi da pompiere e trasformandosi in “magic Rudy”. Durante la sua performance, si è esibito in diversi travestimenti, passando anche per un look da cowboy, fino a rimanere in canottiera e pantaloni con la scritta “magic Rudy”. La sua esibizione ha suscitato risate e applausi, dimostrando ancora una volta la sua capacità di intrattenere il pubblico.

Anna Pettinelli e Arisa Lettieri, invece, hanno optato per una coreografia ispirata alle Spice Girls, con prese e salti che hanno conquistato i giudici. Alla fine, la sfida tra i professori è stata vinta proprio dal duo Pettinelli-Lettieri, ma l’esibizione di Emanuel Lo ha lasciato il segno, diventando uno dei momenti più commentati della serata.

La puntata, caratterizzata da un mix di competizione e leggerezza, ha confermato il grande successo del Serale di Amici 24, che continua a tenere incollati milioni di telespettatori. Tra le esibizioni degli allievi e quelle dei professori, lo show condotto da Maria De Filippi si conferma uno degli appuntamenti televisivi più seguiti e amati dal pubblico italiano.