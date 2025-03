Emanuela Folliero: “Il mio ex aveva una relazione con una donna di nome Alejandro, li ho sorpresi in macchina insieme”

Ospite del programma La Volta Buona con Caterina Balivo, la conduttrice ed ex modella Emanuela Folliero ha condiviso alcune esperienze personali riguardanti la sua vita sentimentale, rivelando di essere stata tradita più volte nel corso della sua vita. “Sono cose che accadono, chi dice di non essere mai stato tradito è perché, forse, non se n’è mai accorto”, ha esordito Folliero, sottolineando la normalità di tali esperienze nel contesto delle relazioni.





Un episodio in particolare l’ha colpita e le è rimasto impresso nella memoria. Emanuela ha raccontato di aver scoperto il suo ex compagno in auto con una donna bionda, un momento che ha segnato profondamente la sua vita. “Ho scoperto il mio ex in auto con una bella donna bionda. Mi sono avvicinata per chiedere spiegazioni e ha detto di chiamarsi Alejandro, non dimenticherò mai questo nome”, ha ricordato.

Nel proseguire il suo racconto, Folliero ha preferito non rivelare troppi dettagli sul suo ex, limitandosi a chiamarlo con un nome di fantasia, “Giovanni”. “Frequentavo una persona che sulla carta era perfetto”, ha spiegato Folliero, fino a quando una sera non lo ha sorpreso insieme a un’altra donna. “Esco dal ristorante con la mia amica e lo vedo in auto. Dico alla mia amica di andarlo a salutare e lo seguo. Lui si ferma e sale una bella bionda nella sua auto, si fermano e si baciano appassionatamente”. A quel punto, ha deciso di avvicinarsi al veicolo: “Busso al finestrino, lei mi chiede chi sono e mi dice di chiamarsi Alejandro. Il suo nome mi rimarrà stampato in testa per tutta la vita”.

Caterina Balivo ha poi commentato l’episodio, esclamando: “Era una persona trans!”. Emanuela, rispondendo a questa affermazione, ha precisato: “Sì, ma stiamo attenti con le parole”, mostrando sensibilità nei confronti della questione.

Oltre a questo episodio doloroso, Folliero ha parlato anche della sua storia d’amore con Stefano D’Orazio, durata circa due anni e mezzo e conclusasi 25 anni fa. Nonostante la separazione, i due sono rimasti in ottimi rapporti. “Ci siamo lasciati facendo un brindisi con gli amici perché tra me e lui c’era una grande amicizia, quindi abbiamo capito che era inutile continuare a stare insieme”, ha raccontato. Dopo una gita trascorsa insieme, hanno deciso di separarsi, sorprendendo i loro amici. “Loro sono rimasti sbalorditi, ma da quel momento siamo rimasti amici per sempre”.

Emanuela Folliero ha anche rivelato di aver instaurato un buon rapporto con l’attuale moglie di D’Orazio, Tiziana Giardoni. “Lei è stata al mio matrimonio, io sono stata al suo, il nostro è un bel rapporto”, ha affermato. Ha sottolineato come in queste relazioni non ci siano stati rancori né situazioni spiacevoli che potessero lasciare un segno negativo. “In questi rapporti non ci sono state contaminazioni di corna, di queste cose che ti lasciano con l’amaro in bocca, ti fanno sentire in colpa o di essere inadeguata”.