Emanuela Orlandi, analisi del DNA sulle ossa rinvenute all’ospedale San Camillo

Un ritrovamento inquietante ha scosso Roma: ossa umane sono state scoperte da un operaio all’interno dell’ascensore di un edificio dismesso presso l’ospedale San Camillo. Le indagini sono in corso per determinare l’origine dei resti e la loro possibile connessione con il caso di Emanuela Orlandi, la giovane cittadina vaticana scomparsa nel 1983. La Procura della Repubblica di Roma ha avviato una serie di accertamenti, tra cui test del DNA e analisi per stabilire la datazione, il sesso e l’età della persona a cui appartenevano i resti.





Il ritrovamento è avvenuto giovedì 24 luglio, quando un operaio impegnato in lavori di ristrutturazione ha scoperto le ossa nell’ascensore del padiglione Monaldi, ormai in disuso da tempo. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri e gli esperti della scientifica, che hanno effettuato un sopralluogo, transennato l’area e sequestrato il sito. L’obiettivo principale degli investigatori è comprendere come quei resti siano finiti in un luogo così insolito e da quanto tempo si trovassero lì.

Una delle piste seguite dagli inquirenti riguarda la possibilità che le ossa siano collegate al caso di Emanuela Orlandi, uno dei misteri irrisolti più noti in Italia. La giovane, quindicenne all’epoca della scomparsa, svanì nel nulla il 22 giugno 1983, dando origine a decenni di speculazioni e indagini. La Procura possiede il DNA della ragazza e potrebbe utilizzarlo per un confronto diretto con i resti rinvenuti al San Camillo.

Secondo quanto dichiarato dall’avvocata della famiglia Orlandi, Laura Sgrò, “se la Procura vorrà fare delle comparazioni con i resti del San Camillo ha il DNA di Emanuela in suo possesso”. Tuttavia, l’avvocata sottolinea che al momento si tratta solo di ipotesi: “Parliamo di suggestioni”, ha dichiarato a Fanpage.it.

Il medico legale incaricato si occuperà di estrapolare il DNA dalle ossa, un processo che richiede grande precisione e tempi tecnici adeguati. Oltre al confronto genetico, saranno condotte analisi per stabilire l’epoca dei resti e raccogliere informazioni sul sesso e sull’età della persona deceduta. Questi dettagli potrebbero rivelarsi cruciali per indirizzare le indagini verso una pista concreta o escludere determinate possibilità.

L’interrogativo principale rimane: a chi appartengono queste ossa? Gli investigatori stanno cercando di rispondere a domande fondamentali: perché i resti si trovavano nell’ascensore di un padiglione abbandonato? Da quanto tempo erano lì? È possibile che qualcuno li abbia nascosti intenzionalmente? Se sì, quale potrebbe essere il motivo?

La scoperta ha riacceso l’interesse pubblico sul caso di Emanuela Orlandi, già oggetto di numerose speculazioni nel corso degli anni. Recentemente, una grafologa convocata dalla commissione parlamentare che indaga sulla vicenda ha smontato una delle piste legate a Londra, alimentando ulteriori dubbi. Il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi, ha commentato: “Non vogliono la verità su Emanuela”.

L’ospedale San Camillo è stato teatro di numerosi interventi di ristrutturazione negli ultimi anni. Il padiglione Monaldi, in particolare, era inutilizzato da tempo, rendendo ancora più misteriosa la presenza delle ossa nell’ascensore. Gli investigatori stanno esaminando ogni dettaglio per ricostruire la storia dietro questo ritrovamento.

Nonostante le difficoltà e le molteplici domande senza risposta, le autorità sperano che i test del DNA e le analisi scientifiche possano fornire elementi decisivi per chiarire la situazione. La possibilità che i resti siano collegati al caso Orlandi rimane aperta, ma al momento non ci sono certezze.

Questo nuovo sviluppo potrebbe rappresentare un passo avanti nella ricerca della verità su uno dei casi più enigmatici della storia italiana. Tuttavia, gli esperti invitano alla cautela: ogni ipotesi deve essere verificata attraverso prove concrete prima di trarre conclusioni definitive.

Il ritrovamento delle ossa al San Camillo aggiunge un ulteriore capitolo alla lunga e complessa vicenda della scomparsa di Emanuela Orlandi. Le indagini continuano, con la speranza che la scienza possa offrire risposte ad alcuni degli interrogativi che da decenni tormentano la famiglia Orlandi e l’opinione pubblica italiana.