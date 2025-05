Emma Marrone compie 41 anni, si commuove: “Dormo ancora con mamma e rido di me stessa”

Oggi Emma Marrone compie 41 anni e, dopo aver festeggiato ieri sera con gli amici più cari, ha condiviso sui social un messaggio emozionante. La cantante ha voluto rendere omaggio al padre, Rosario Marrone, venuto a mancare il 5 settembre 2022 all’età di 66 anni. Attraverso un post su Instagram, ha espresso i suoi sentimenti, descrivendo il mix di emozioni che caratterizza questa giornata per lei: la gioia del compleanno unita alla nostalgia per la perdita del padre.





La serata di ieri è stata dedicata ai festeggiamenti in compagnia degli affetti più stretti. Emma ha spento le candeline in un ristorante, accanto all’amica Alessandra, nata lo stesso giorno. Tuttavia, il pensiero di suo padre ha accompagnato ogni momento, come dimostrano le sue parole condivise questa mattina.

Nel post pubblicato sul suo profilo Instagram, la cantante ha espresso gratitudine per i tanti messaggi di auguri ricevuti dai fan e ha ricordato il padre con dolcezza. “Un anno in più. Mi manca da morire sentirmi dire Buon compleanno Lupacchiotta mia. Dormo ancora nel lettone con mamma, non ho più paura del buio, piango più spesso. Ma soprattutto rido molto, moltissimo di me”, ha scritto Emma accompagnando il testo con tre immagini: due selfie che mostrano il suo volto segnato dalle lacrime e una foto di una fetta di torta.

Numerosi personaggi noti hanno commentato il post per farle gli auguri. Tra questi, spiccano nomi come Sabrina Ferilli, che ha scritto “Auguri bellezza”, ed Elettra Lamborghini, oltre a Elena D’Amario, Vasco Rossi, Laura Pausini, Noemi, Ermal Meta, Tony Effe, Giorgia e molti altri. Tutti hanno voluto far sentire la loro vicinanza alla cantante in questo giorno speciale.

Tra le storie pubblicate sul suo profilo Instagram, Emma Marrone ha condiviso anche un video in cui appare visibilmente commossa mentre ringrazia i suoi follower per l’affetto dimostrato. “È proprio vero che uno più diventa grande, e più si rincoglionisce. Sto leggendo i vostri messaggi e mi commuovo perché è troppo amore da contenere”, ha detto la cantante con la voce rotta dall’emozione. Ha poi aggiunto: “Grazie perché non è mai scontato. Vi voglio bene, grazie per le cose bellissime che mi state scrivendo”.

Il compleanno di Emma Marrone rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un’occasione per riflettere su quanto sia importante circondarsi di persone care e ricordare chi non c’è più. La cantante, che negli ultimi anni ha affrontato momenti difficili, continua a condividere con il suo pubblico non solo la sua arte, ma anche le emozioni più intime e personali.

Conosciuta per la sua autenticità e trasparenza, Emma si conferma una delle artiste più amate del panorama musicale italiano. Nonostante il dolore per la perdita del padre, riesce a trovare forza nella vicinanza della famiglia, degli amici e dei suoi fan, che non mancano mai di sostenerla in ogni occasione.

L’artista salentina ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante mantenere vivo il ricordo delle persone amate e quanto sia prezioso il supporto di chi ci sta accanto nei momenti significativi della vita.