Emma Marrone e Stefano De Martino, il retroscena inaspettato prima di Stasera tutto è possibile: ci sono ancora conti da chiudere

Il programma Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino, si prepara a trasmettere la sua ultima puntata martedì 8 aprile su Rai2. Tra gli ospiti speciali, spicca la presenza della cantante Emma Marrone, che ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, in particolare quelli del talent show Amici, dove i due ex allievi si erano conosciuti e innamorati. Un video condiviso sul profilo ufficiale di Rai2 ha già messo in evidenza la loro affiatata complicità, che sembra essere rimasta intatta nel tempo.





Nel video, Emma si trova nel backstage mentre si prepara per il programma e, con un tono scherzoso, chiede a Stefano un regalo. “Maria non ti ha insegnato niente? Io vengo ospite al tuo programma e non mi vai a comprare una giacca di pelle, un bracciale d’oro”, dice, mettendo in luce il loro rapporto giocoso. Stefano, rispondendo con ironia, afferma: “Sei malpensante, io già ho provveduto”. Tuttavia, quando Emma scopre cosa le ha portato, si rende conto che si tratta di pomodorini, a cui replica: “Quelli li ho già a casa”.

Per sorprendere Emma, Stefano decide di coinvolgere i comici Francesco Paolantoni e Biagio Izzo in un piano per regalarle qualcosa di più significativo. Propone di raccogliere dei fondi: “Devo fare un regalo a Emma. Facciamo dieci euro io, dieci euro Biagio e un milione e mezzo tu e le compriamo una casa a Roma“. Biagio Izzo ride e accetta l’idea, commentando: “Si può fare. Tanto tu che te ne devi fare dei soldi? Non hai figli”. La cifra per Francesco Paolantoni aumenta fino a raggiungere i 2 milioni di euro.

Soddisfatto della negoziazione, Stefano si avvicina di nuovo a Emma e le dice: “Ti dico solo una cosa, domani hai un impegno. Ti dico solo una cosa, rogito. Rogito, domani rogito. Una bella casa… vista ‘male’”. La risposta di Emma è immediata e divertente: “Fatti i fatti tuoi tu, che noi abbiamo questioni in sospeso”. Questo scambio ha generato una miriade di commenti sui social, con numerosi fan che esprimono la loro speranza in un possibile riavvicinamento romantico tra i due.

La puntata finale di Stasera tutto è possibile promette di essere un evento ricco di momenti divertenti e di nostalgia, grazie alla presenza di ospiti speciali e alla chimica tra Emma e Stefano. La loro storia, che ha avuto inizio tra le mura di Amici, continua a catturare l’interesse del pubblico, alimentando speculazioni e desideri di un ritorno di fiamma.

In attesa della messa in onda, i fan non possono fare a meno di esprimere la loro eccitazione per il ritorno di Emma Marrone e Stefano De Martino sullo schermo, sperando di rivivere momenti indimenticabili e di vedere come si svilupperà la loro interazione. La storia tra i due continua a essere un argomento di conversazione, non solo per i loro successi artistici, ma anche per la loro connessione personale.

Il programma ha sempre avuto un forte richiamo per il pubblico, grazie alla sua formula di intrattenimento e alla presenza di ospiti di spicco. La combinazione di humor, musica e interazioni tra i partecipanti ha reso Stasera tutto è possibile un appuntamento imperdibile per molti telespettatori. Concludere la stagione con la presenza di Emma e Stefano non fa che aumentare l’aspettativa per un finale che promette di essere memorabile.