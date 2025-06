Enrica Bonaccorti ha raccontato la sua breve esperienza matrimoniale, durata due anni, e il successivo divorzio. Ha condiviso dettagli personali e riflessioni sul passato

Durante la sua partecipazione al programma “La Volta Buona”, trasmesso su Rai1, Enrica Bonaccorti ha rivelato alcuni aspetti della sua vita privata, in particolare il matrimonio conclusosi dopo soli due anni. La giornalista e conduttrice televisiva ha spiegato che questa esperienza, vissuta in giovane età, ha lasciato segni profondi, ma anche insegnamenti importanti.





Nel corso dell’intervista, Enrica Bonaccorti ha raccontato che il matrimonio è terminato quando suo marito, senza alcun preavviso, ha lasciato la casa e non è più tornato. Sebbene non abbia mai menzionato esplicitamente il nome del coniuge durante l’intervento, si presume che si tratti del regista Daniele Pettinari, con cui ha avuto una figlia, Veridiana. La conduttrice ha spiegato: “Ho divorziato dopo 2 anni, lui è uscito e non è più tornato. Mia figlia aveva 11 mesi, di punto in bianco niente. Non era sbagliato lui, eravamo noi sbagliati insieme. Io avevo 23 anni e lui 32. Era un sognatore, scriveva ma non era pratico. Tanta fantasia… tante bugie.”

Un altro episodio che ha segnato profondamente la sua vita è stato lo sfratto dalla casa che avrebbe dovuto condividere con il marito. Enrica Bonaccorti ha rivelato: “Siamo andati a vivere insieme a casa di mia madre perché lui mi aveva mentito.” Nonostante le difficoltà affrontate dopo la separazione, la conduttrice ha sottolineato di non aver mai ricevuto alcun supporto economico da parte dell’ex marito: “Non mi ha mai mantenuto nessuno. Perché? Perché sono una cretina! Tutte sposate con miliardari e io no.”

Nel ricordare il matrimonio, Enrica Bonaccorti ha ammesso di non avere conservato alcuna fotografia di quel giorno speciale. Ha anche condiviso un dettaglio curioso riguardo al suo abito da sposa: “Ho buttato il mio vestito da sposa, ho conservato solo la cintura rossa. Avevo una giacchetta bianca con dei bottoni dalla stessa trama della cinta.” Questo gesto sembra rappresentare simbolicamente il desiderio di lasciarsi alle spalle un capitolo della sua vita che non si è concluso come sperava.

La sua testimonianza è stata accolta con interesse dagli altri ospiti presenti in studio e dal pubblico a casa. Enrica Bonaccorti, con la sua sincerità e schiettezza, ha offerto uno spaccato della sua vita personale, mettendo in evidenza le difficoltà che molte donne possono incontrare quando un matrimonio finisce inaspettatamente. Nonostante le sfide affrontate, la conduttrice ha dimostrato di essere riuscita a riprendere in mano la propria vita, costruendo una carriera solida e una famiglia accanto alla figlia Veridiana.

L’esperienza di Enrica Bonaccorti rappresenta un esempio di resilienza e determinazione, mostrando come sia possibile affrontare le avversità con coraggio e forza d’animo. La sua storia personale continua a ispirare molte persone, evidenziando l’importanza di non arrendersi di fronte alle difficoltà della vita.