Enza Delli Gatti trovata sepolta in giardino a Terni: 5 figli, nessuna denuncia di morte e pensione ancora pagata





Un caso inquietante ha scosso la comunità di Arrone, in provincia di Terni, dove il corpo di una donna è stato ritrovato sepolto nel giardino di un’abitazione. La donna, Enza Delli Gatti, era morta da circa un anno, ma il suo decesso non era stato ufficialmente dichiarato alle autorità né reso pubblico. Nessun funerale, nessun annuncio e, soprattutto, la pensione continuava ad essere versata regolarmente, sollevando dubbi sul possibile utilizzo illecito di quei fondi.





Secondo quanto riportato da fonti investigative, l’attenzione degli inquirenti si è concentrata sul sospetto che i soldi della pensione fossero stati intascati dai familiari della donna. Delli Gatti era madre di cinque figli e sarebbe stata proprio una di loro a segnalare la scomparsa della madre alle forze dell’ordine. Tuttavia, la situazione si è rivelata più complessa del previsto.

La denuncia iniziale parlava di una scomparsa, ma quando gli agenti si sono recati presso l’abitazione della donna, hanno notato alcune incongruenze. L’appartamento era ben curato, ma non vi erano segni che Delli Gatti vi abitasse da tempo. Questo dettaglio ha spinto gli investigatori a proseguire con ulteriori accertamenti. Alla fine, i familiari hanno indicato un punto nel giardino della casa dove il corpo della donna era stato sepolto. Non è ancora chiaro se sia stata la figlia o il genero a condurre gli inquirenti sul luogo esatto.

La Procura di Terni ha aperto un fascicolo e ha iscritto nel registro degli indagati il marito della figlia della vittima con l’accusa di soppressione di cadavere. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i contorni della vicenda, ancora avvolta da molte zone d’ombra. L’obiettivo principale è chiarire le circostanze e i tempi della morte di Enza Delli Gatti, oltre a verificare l’utilizzo dei soldi della pensione.

Secondo le ipotesi finora emerse, il movente potrebbe essere di natura economica. La pensione della donna veniva erogata regolarmente anche dopo la sua morte, e gli inquirenti stanno cercando di capire chi abbia beneficiato di quei fondi e per quale scopo siano stati utilizzati. Per far luce su questi aspetti, saranno ascoltati non solo i familiari della vittima ma anche i vicini e i conoscenti del quartiere.

La figlia di Delli Gatti, che vive ad Arrone insieme al marito ed è originaria dell’Irpinia, aveva inizialmente segnalato la scomparsa della madre. Tuttavia, la sua denuncia ha portato gli investigatori a scoprire una realtà ben diversa. Il ritrovamento del corpo sotto un muro nel giardino ha sollevato una serie di interrogativi che richiederanno ulteriori approfondimenti.

Gli accertamenti sono ancora in corso e si prevede che il lavoro degli investigatori sarà lungo e complesso. Saranno necessari esami medico-legali per stabilire con precisione le cause e i tempi del decesso di Enza Delli Gatti, oltre a verificare eventuali responsabilità penali legate alla gestione dei fondi pensionistici.

La comunità locale è rimasta sconvolta dalla notizia e attende con apprensione l’esito delle indagini. Nel frattempo, gli inquirenti stanno lavorando senza sosta per ricostruire ogni dettaglio di questa inquietante vicenda che ha portato alla luce una rete di segreti familiari e possibili motivazioni economiche.

Le autorità hanno ribadito che l’iscrizione nel registro degli indagati del marito della figlia della vittima è un atto dovuto per consentire lo svolgimento degli accertamenti necessari. Tuttavia, non si escludono ulteriori sviluppi o l’emergere di nuovi indagati man mano che le indagini proseguono.

Il caso di Enza Delli Gatti rappresenta una storia intricata che pone interrogativi non solo sulle dinamiche familiari ma anche su questioni legate alla gestione delle pensioni e alla mancata segnalazione del decesso alle autorità competenti. Gli sviluppi futuri saranno fondamentali per fornire risposte definitive e chiarire ogni aspetto di questa vicenda.



