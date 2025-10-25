Enzo Iacchetti racconta: “Un grande amore con Maddalena Corvaglia, non pensavo potesse scegliere me”





All’età di 50 anni, Enzo Iacchetti, noto presentatore di Striscia La Notizia, ha vissuto una storia d’amore che ha fatto molto parlare nel panorama dello spettacolo italiano. La relazione con Maddalena Corvaglia, allora ventunenne, è stata definita dal conduttore un “amore folle”. In una recente intervista, Iacchetti ha condiviso ricordi ed emozioni legati a quel periodo della sua vita, descrivendo la giovane velina come “lo stupore”.





La coppia si è conosciuta nel 2002 e ha vissuto cinque anni di relazione, terminata nel 2007. Parlando di quei momenti, il presentatore ha dichiarato: “Per me, lei è lo stupore. È stata una grande storia d’amore”. Nonostante la differenza d’età, Iacchetti ha sempre sottolineato la maturità di Corvaglia, che a dispetto della sua giovane età dimostrava grande profondità.

In passato, il conduttore aveva già affrontato l’argomento in altre interviste, evidenziando quanto fosse stato travolto da questo amore inaspettato. “Avevo 50 anni, lei 21: è stato un amore folle”, aveva affermato. La relazione tra i due è stata spesso oggetto di discussioni e curiosità nel mondo dello spettacolo italiano, proprio per la significativa differenza di età.

Oggi, Iacchetti guarda al passato con serenità e riflette sul cambiamento delle sue priorità sentimentali. Al Corriere della Sera, ha rivelato: “Ora provo un senso di pace, ho esperienza, non rincorro più le ragazzine. A cinquanta me ne sono innamorato, adesso sarei un bavoso, antipatico, stupido”.

Il conduttore ha ammesso che non ha chiuso definitivamente le porte all’amore, ma che oggi vive le relazioni con un approccio diverso. “Se mi capitasse l’amore che ti colpisce in faccia mica mi tiro indietro. Non credo più che una donna si innamori di me perché sono simpatico, ragiono e mi commuovo. Forse potrebbe volere la mia reversibilità”, ha aggiunto con un pizzico di ironia.

Riguardo alla fine delle sue relazioni passate, Iacchetti ha confessato di aver sofferto molto. “Ho sempre sofferto tanto quando finivano i rapporti. Mi sono sentito in colpa anche se mi lasciavano loro. Forse perché erano più giovani di me e stavano con uno più vecchio, forse ero geloso”. Tuttavia, oggi il conduttore mantiene ottimi rapporti con tutte le sue ex partner: “Mi hanno fatto del bene e dato tanta gioia. Quando le incontro non provo niente, resta l’amicizia, che è il sentimento più bello. Quando non c’è il sesso di mezzo è meglio”.

Interrogato direttamente su Maddalena Corvaglia, Iacchetti ha ribadito il suo affetto e la stima per la donna con cui ha condiviso cinque anni di vita: “Lei per me è lo stupore. Non riuscivo a credere che si fosse innamorata di me così tanto. Era molto giovane ma molto più matura di me alla sua età. È stata una grande storia d’amore”.

La relazione tra Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia rappresenta uno dei capitoli più significativi della vita sentimentale del conduttore. Nonostante le difficoltà legate alla differenza d’età e alla visibilità mediatica, la coppia ha vissuto un amore intenso che ancora oggi viene ricordato con affetto da entrambi.



