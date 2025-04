Enzo Paolo Turchi: “Mio padre l’ho visto solo tre volte, mia madre spariva. Ho abbandonato il GF per stare con mia figlia”

Enzo Paolo Turchi ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, dove ha condiviso ricordi della sua infanzia e riflessioni sulla sua vita personale e professionale. Il ballerino ha raccontato episodi significativi del suo passato, tra cui il rapporto complicato con i genitori. Ha ricordato come, da bambino, sua madre sparisse per lunghi periodi: “Avevo 4 anni, ero seduto sui gradini del mio palazzo, nei Quartieri Spagnoli di Napoli, di sera, al buio, e aspettavo che tornasse a casa mia madre. Spariva per giorni, non si era mai ripresa dalla morte di due sorelline nate prima di me, investite da un carro armato”. Enzo Paolo ha visto suo padre solo tre volte nella vita, “la terza da morto”.





Durante la sua infanzia, Turchi ha lavorato duramente per contribuire al sostentamento della famiglia. A 8 anni, puliva le bische per 20 lire al giorno e successivamente ha lavorato come cameriere, guadagnando solo le mance. “A Natale un vicino allungava il filo per farci arrivare la luce”, ha raccontato il ballerino, ricordando come una prostituta facesse la spesa per loro con i soldi ricevuti dagli americani.

Nonostante le difficoltà, Enzo Paolo Turchi ha trovato un grande amore e supporto in Carmen Russo, con cui è sposato da oltre 40 anni. “Mi ha salvato la vita. È stata ed è per me madre, compagna, sorella, tutto. Non riesco a immaginarmi senza di lei”. Dal loro amore è nata Maria, che ha passioni diverse da quelle del padre: suona la batteria e non ama la danza. La differenza d’età tra Enzo Paolo e sua figlia è di oltre 60 anni, e questo a volte lo preoccupa: “Mi mette in crisi solo il pensiero di non poter esserci nei momenti importanti del suo futuro. Ed è la ragione per cui all’ultimo Grande Fratello mi sono voluto ritirare: all’improvviso ho avuto la sensazione netta di perdermi tempo prezioso con lei”.

Il ballerino ha anche parlato del suo legame con Raffaella Carrà, descrivendolo come un’amicizia affettuosa. Ricorda un episodio accaduto a Bari, dove la loro auto fu danneggiata dalla folla mentre si recavano a uno spettacolo che poi fu cancellato. “Mentre arrivavamo a bordo della mia Citroën Pallas nuova di zecca che guidavo io, presero l’auto a calci e pugni, rovinando la carrozzeria”.

Enzo Paolo Turchi ha espresso il desiderio di partecipare al reality show “Amici”, ritenendo di avere ancora molto da insegnare. Ha anche condiviso i suoi pensieri sul passato in Mediaset e il rapporto con Silvio Berlusconi, di cui ammira la visione e la generosità. “Ho provato tanta ammirazione per lui, prima, e adesso per il figlio: era una persona che vedeva le cose prima degli altri. Generosissimo, quando io e Carmen ci sposammo ci prestò l’aereo privato per far arrivare a Bari i miei ospiti”.