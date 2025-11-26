“Era un matrimonio affollato”: Martina Stella rompe il silenzio sul tradimento dell’ex Andrea





L’attrice Martina Stella si è raccontata a Verissimo parlando della fine del suo matrimonio con Andrea Manfredonia, del dolore della separazione e della sua rinascita come mamma single. Oggi guarda avanti con forza e serenità, mettendo al centro i figli Ginevra e Leonardo.





Ospite del programma televisivo Verissimo, Martina Stella ha aperto il suo cuore parlando del momento più difficile della sua vita: la separazione dal marito Andrea Manfredonia. Un periodo doloroso, affrontato con coraggio e riservatezza, nel tentativo di proteggere i suoi due figli, Ginevra e Leonardo, e ricostruire il proprio equilibrio.

“Il nostro era un matrimonio un po’ affollato, non si è fatto mancare niente”, ha dichiarato l’attrice toscana, lasciando intendere la presenza di tradimenti nella relazione, senza mai nominarli apertamente. Per lei, che aveva sempre creduto nella famiglia unita, la rottura è stata un trauma difficile da superare. “Io ci credevo tantissimo, non lo immaginavo perché sono uno spirito romantico”, ha spiegato.

Durante l’intervista, Stella ha raccontato di aver vissuto momenti di profonda sofferenza non solo per sé, ma soprattutto per i suoi figli. “Vedere soffrire i propri bambini è devastante”, ha confessato, ricordando il difficile periodo in cui ha dovuto affrontare da sola la nuova realtà familiare. “Mi sono trovata sola con due figli di età molto diverse: Leonardo aveva appena un anno e mezzo”, ha aggiunto.

L’attrice ha spiegato di essersi affidata a specialisti per aiutare Ginevra e Leonardo a comprendere la situazione familiare e ad affrontarla nel modo più sereno possibile. “Mi sono affidata a specialisti per spiegare ai miei figli cosa stava succedendo. Non mi sono nascosta nei momenti di fragilità”, ha detto.

Nei mesi successivi alla separazione, Martina Stella ha scelto di dedicarsi completamente alla ricostruzione personale e al lavoro, cercando di trasformare il dolore in una spinta verso una nuova consapevolezza. “Non ho rimpianti e non sono mai entrata a raccontare le dinamiche della fine del matrimonio per proteggere anche i bambini. Bisogna sforzarsi, ma poi una donna deve trovare il coraggio di rincorrere la propria dignità e la propria forza”, ha dichiarato con grande maturità.

Oggi, l’attrice ha trovato un equilibrio nuovo, basato sulla collaborazione con il suo ex marito per il bene dei figli. Ha raccontato di essere riuscita a costruire un rapporto civile e collaborativo con Manfredonia, mettendo al centro le necessità dei piccoli. “Cerchiamo di collaborare e di trovare compromessi per il bene dei bambini”, ha detto.

Nonostante la fine del matrimonio, Stella non ha chiuso le porte all’amore. “Ho avuto molti corteggiatori, è stata una cosa divertente, ma ho scelto di concentrarmi sui miei figli e sulla mia serenità, senza mettere altre persone in mezzo”, ha raccontato, sorridendo.

La maternità, ha spiegato, resta la sua priorità assoluta. Ogni scelta, oggi, è guidata dal desiderio di offrire stabilità e serenità a Ginevra e Leonardo. L’attrice ha descritto il suo nuovo equilibrio come una conquista, raggiunta passo dopo passo, con pazienza e forza interiore.

Il racconto di Martina Stella a Verissimo restituisce l’immagine di una donna che ha saputo rialzarsi dopo una crisi personale profonda, trovando nella famiglia e nel lavoro le radici della propria rinascita. Pur avendo vissuto la fine di un amore importante, l’attrice guarda avanti con ottimismo: oggi si sente libera, consapevole e pronta ad affrontare la vita con una nuova serenità.



