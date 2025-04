Era una celebre attrice, apparsa in circa 100 film, ma un tragico errore ha modificato drasticamente il suo volto

All’apice della sua carriera, Lyn May, l’affascinante soubrette sino-messicana che aveva incantato anche i presidenti ed era comparsa in quasi cento pellicole, visse un episodio che sconvolse per sempre la sua immagine.





Un normale trattamento di Botox, effettuato nei primi anni ’90, si trasformò in una tragedia: qualcosa di completamente diverso fu iniettato nel suo viso, con conseguenze devastanti.

Forse il nome Lyn May non ti è familiare, ma in Messico è considerata una vera leggenda. Nota come “la Dea dell’Amore”, la sua vita straordinaria è affascinante quanto la sua carriera artistica.

Simbolo del cinema messicano, celebre per la sua capacità di catturare l’attenzione del pubblico, si dice che Lyn May avesse persino il potere di sedurre i capi di Stato. La sua storia merita di essere conosciuta.

Nata nel 1952 ad Acapulco con il nome di Lilia Guadalupe Mendiola Mayares, Lyn May ha origini cinesi. Fin dalla giovane età contribuì al mantenimento della famiglia vendendo souvenir ai turisti. Crescendo, trovò lavoro come cameriera — un impiego che le avrebbe cambiato la vita.

Durante questo periodo, conobbe il suo primo grande amore: un marinaio americano di trent’anni più anziano. Nonostante la differenza d’età, la relazione prese forma. Si trasferirono insieme a Città del Messico, dove ebbero due figlie. Tuttavia, cinque anni dopo, Lyn chiese il divorzio, accusando il marito di abusi sessuali e fisici nei confronti delle bambine.

L’ascesa sul palcoscenico

Dopo la separazione, Lyn tornò ad Acapulco e iniziò a lavorare come ballerina. Nonostante la scarsa formazione accademica, sapeva catturare l’attenzione. La sua popolarità esplose quando partecipò al celebre programma televisivo Siempre en Domingo, che le diede visibilità a livello nazionale.

Il proprietario del teatro Teatro Esperanza Iris, Enrique Lombardini, notò il suo talento e le propose di esibirsi nei suoi spettacoli di burlesque. Inizialmente restia, venne fischiata dal pubblico per non essersi spogliata completamente. Ma dopo una sola settimana, Lyn cambiò approccio: salì sul palco abbracciando il burlesque, suscitando l’entusiasmo del pubblico maschile.

Fu così che Lombardini le diede il soprannome che l’avrebbe resa celebre: “Lyn May: la Dea dell’Amore”. Diventò un’icona del genere cinematografico Ficheras, molto in voga negli anni ’70 e ’80, caratterizzato da storie leggere e spesso provocatorie sulla classe operaia.

Con il declino del genere, Lyn scomparve progressivamente dalle scene, ma fece un ritorno trionfale in televisione alla fine degli anni ’90, partecipando a programmi, documentari e videoclip.

Dopo la fine del matrimonio con il marinaio americano, Lyn ritrovò l’amore con il miliardario Antonio Chi Su. Si sposarono nel 1989 e gestirono insieme un ristorante cinese a Città del Messico. La loro unione durò fino al 2008, quando Chi Su morì di cancro alla prostata.

Distrutta dal dolore, Lyn ricorse a gesti estremi. In un’intervista rilasciata nel programma El Minuto Que Cambió Mi Destino, rivelò di aver riesumato il corpo del marito e di aver dormito accanto ai suoi resti.

«Ho vissuto con lui per 25 anni. Era un matrimonio lungo e non volevo lasciarlo andare. Lo amavo… Sì, l’ho dissotterrato e ho dormito con lui,» confessò Lyn.

«Mia madre litigava con me ogni giorno. Mi diceva: ‘Non lo farai riposare in pace’. Ma io non volevo separarmi da lui.»

Alla fine, fu proprio la madre a convincerla a lasciarlo andare. Non è mai stato reso noto per quanto tempo Lyn abbia vissuto con il corpo del marito.

Lyn May ha anche affermato di aver avuto una relazione con un ex presidente del Messico, pur senza rivelarne il nome. Secondo alcune indiscrezioni, si tratterebbe di José López Portillo, che ebbe anche una relazione con l’attrice Sasha Montenegro.

Nel 2008, Lyn sposò il produttore cinematografico Guillermo Calderón Stell, con il quale rimase fino alla sua morte nel 2018.

Incinta a 68 anni?

Nell’agosto del 2021, Lyn May fece nuovamente notizia annunciando di essere incinta all’età di 68 anni. Il presunto padre era il suo compagno ventinovenne Markos D1.

«Sono felicissima di annunciare che sono incinta di tre mesi e Markos D1 è felicissimo di diventare papà,» scrisse su Instagram.

Pochi giorni dopo, pubblicò un video ecografico in cui mostrava la data prevista del parto: 12 gennaio 2022.

Tuttavia, la notizia sollevò numerosi dubbi. Il Guinness World Records attribuisce a María del Carmen Bousada Lara il primato della madre più anziana (66 anni, con parto cesareo nel 2006).

Ma presto emerse la verità. Il cantante Markos, vero nome Marcos Hernández, dichiarò a Newsweek che non aveva mai avuto una vera relazione con Lyn:

«Abbiamo bevuto molto quella sera a Città del Messico, non ricordo quasi nulla. Poi ho iniziato a ricevere messaggi su Instagram tipo: “Congratulazioni, stai per diventare papà” e tutto è impazzito.»

Più tardi, Lyn gli avrebbe confessato che la gravidanza era solo un’invenzione per promuovere il suo tour d’addio.

La verità sul suo volto

Lyn May ha sempre curato molto il proprio aspetto. Tuttavia, la sua ricerca della bellezza le ha riservato momenti dolorosi. Da giovane, si sottopose a interventi per modificare la mascella e gli zigomi.

Ma, secondo il sito OkChicas, fu ingannata da un truffatore che le promise un ringiovanimento con iniezioni di collagene. In realtà, le furono iniettate sostanze dannose come acqua, olio per bambini o addirittura olio da cucina.

Il risultato fu la comparsa di noduli permanenti sul viso. In seguito tentò di porvi rimedio con un intervento chirurgico, ma il danno era ormai irreversibile: il chirurgo riuscì a rimuovere solo una piccola parte dell’olio infiltrato.

Nonostante tutto — i fallimenti, gli errori estetici e le controversie mediatiche — Lyn May resta una figura affascinante e resiliente.

La sua storia è il riflesso delle difficoltà che si affrontano inseguendo la bellezza, la fama e, in fondo, un posto nel mondo.