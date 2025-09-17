Ergastolo definitivo per Giovanni Padovani: la Cassazione conferma la condanna per l’omicidio di Alessandra Matteuzzi





È giunta la sentenza definitiva per Giovanni Padovani, ex calciatore e modello, accusato dell’omicidio della sua ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, avvenuto a Bologna il 23 agosto 2022. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo per il 29enne di Senigallia, che ha aggredito Matteuzzi con pugni, calci, colpi di martello e panchina, in un atto di violenza che ha scosso l’opinione pubblica.





Durante l’udienza odierna, la Procura generale della Cassazione ha sollecitato il rigetto del ricorso presentato dalla difesa di Padovani, sostenendo la necessità di mantenere la pena massima. Gli avvocati della famiglia di Alessandra, Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, hanno espresso soddisfazione per la decisione della Corte, affermando: “Giustizia. Oggi Alessandra ha avuto, finalmente, giustizia. Giovanni Padovani è un assassino, persecutore, capace di intendere e di volere; ha cercato, in ogni modo, di controllarla e possederla, fino a quando lei ha deciso di ribellarsi a tutto ciò ed è stata ferocemente uccisa.” Le loro parole riflettono il dolore e la determinazione della famiglia nel cercare giustizia per la loro perdita.

Anche Stefania, sorella di Alessandra, ha commentato la sentenza, dichiarando: “È giusto che lui paghi. Ci tenevo tantissimo, è la pena massima che si può dare. Lui ha distrutto la vita di mia sorella ancora prima di ucciderla, ha distrutto tutti noi. Mia sorella la giustizia l’ha avuta, io il dolore me lo porterò dietro tutta la vita.” Questo testimonia non solo la sofferenza della famiglia, ma anche la loro speranza che la giustizia possa portare un po’ di sollievo.

Lo scorso novembre, la Corte d’Assise d’Appello di Bologna aveva già confermato la condanna a vita inflitta in primo grado a Padovani, che ha dovuto affrontare anche accuse di stalking, vincolo affettivo, motivi abietti e premeditazione. In aula, Padovani aveva rilasciato dichiarazioni spontanee, definendo il suo gesto “orribile” e “abominevole”. Inoltre, aveva chiesto scusa alla famiglia di Alessandra, ammettendo di avere problemi psichiatrici e confessando di essere ossessionato dalla vittima, che affermava di amare e pensare ogni giorno.

I periti psichiatrici nominati dalla Corte in primo grado avevano stabilito che Padovani fosse pienamente capace di intendere e volere. Avevano anche suggerito che l’imputato avesse simulato una condizione di instabilità mentale durante i test a cui era stato sottoposto, per cercare di giustificare le sue azioni.

L’avvocato Chiara Rinaldi, presente in Cassazione, ha espresso la speranza di vedere riconosciuta la giustizia: “Speriamo che anche oggi si possa urlare la parola giustizia. La famiglia e le amiche di Alessandra e tutte le persone che l’amavano sono già condannate all’ergastolo. Speriamo che la giustizia faccia il suo corso anche oggi.” Questa affermazione mette in evidenza il senso di impotenza e dolore che la famiglia vive quotidianamente.

Il caso di Alessandra Matteuzzi ha suscitato un forte dibattito pubblico sul tema della violenza di genere e della necessità di proteggere le donne da situazioni di abuso. La brutalità dell’omicidio ha colpito profondamente la comunità e ha portato a una riflessione più ampia sulla sicurezza delle donne e sulla responsabilità della società nel prevenire tali tragedie.

La sentenza di ergastolo per Giovanni Padovani rappresenta un importante passo verso la giustizia per Alessandra e la sua famiglia, ma solleva anche interrogativi su come affrontare e prevenire la violenza di genere in futuro. La speranza è che questo caso possa servire da monito e spingere a un cambiamento significativo nella società.



