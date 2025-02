Erika perde la vita nell’incidente col bus, il padre la riconosce per caso: “Un colpo al cuore”.

Un tragico incidente stradale ha colpito la comunità di Ferrara, dove Erika Benini, una donna di 36 anni, ha perso la vita in uno scontro con un autobus di linea. La drammatica vicenda si è verificata ieri, quando l’auto di Benini si è scontrata con il mezzo pubblico carico di pendolari e studenti.





La scena è stata particolarmente straziante, poiché il padre di Erika si trovava a passare sulla stessa strada al momento dell’incidente. Ha descritto il momento in cui ha riconosciuto l’auto della figlia, completamente distrutta, e ha affermato: “L’ho vista, ho visto che quella era la sua macchina, mi sono fermato subito con il cuore in gola, e ho saputo che Erika era morta”. Questa rivelazione ha reso la situazione ancora più angosciante per il genitore, che ha assistito impotente alla drammatica scena.

Nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, per Erika non c’è stato nulla da fare. La giovane donna, che lavorava come commessa in un supermercato della zona, stava semplicemente recandosi al lavoro per il turno pomeridiano quando è avvenuto l’incidente. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari e nella comunità.

Dopo l’incidente, è stato il padre a dover comunicare la triste notizia alla madre e agli altri familiari, tra cui il compagno di Erika, con il quale conviveva a Coccanile. La coppia aveva in programma numerosi progetti per il futuro, e la perdita è stata devastante. Poco dopo il tragico evento, i familiari si sono riuniti sul luogo dell’incidente, abbracciandosi in un momento di profondo dolore. Il sindaco di Ferrara ha commentato la tragedia, affermando: “In questa tremenda tragedia la nostra comunità perde una vita: una vita preziosa che troppo prematuramente la strada ci porta via, cancellandone sogni e futuro”.

L’incidente è avvenuto tra le 13:30 e le 14:00 di mercoledì, mentre Erika guidava la sua Toyota Yaris. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che la donna abbia perso il controllo del veicolo quando una delle ruote è finita sullo sporco a bordo strada. Questo ha provocato una sbandata che ha portato l’auto a invadere la corsia opposta, proprio mentre sopraggiungeva l’autobus.

L’impatto tra i due veicoli è stato inevitabile e ha avuto conseguenze fatali per Benini. L’autobus, a seguito dell’incidente, è finito nel fosso che costeggia la carreggiata, ribaltandosi su un lato. Sette passeggeri a bordo del mezzo pubblico sono rimasti feriti, tra cui una donna incinta e alcuni studenti che tornavano da scuola. Fortunatamente, nessuno di loro ha riportato ferite gravi.

La notizia dell’incidente ha scosso profondamente la comunità di Ferrara, che si è unita nel cordoglio per la prematura scomparsa di Erika Benini. I familiari e gli amici hanno espresso la loro incredulità e tristezza per una perdita così inaspettata. La giovane donna era conosciuta e apprezzata nel suo ambiente di lavoro e tra i suoi cari, e la sua morte ha lasciato un segno indelebile.

Il sindaco ha anche sottolineato l’importanza di riflettere sulla sicurezza stradale, affinché tragedie simili possano essere evitate in futuro. La comunità si sta mobilitando per offrire supporto alla famiglia di Erika, che ora deve affrontare il dolore di una perdita incolmabile.