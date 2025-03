Erminio Sinni dopo The Voice Senior: Il successo mancato e i problemi con Cocciante

La storia di Erminio Sinni è quella di un artista che ha vissuto diverse fasi nella sua carriera. Da cantautore affermato negli anni ’90, è passato attraverso un lungo periodo di difficoltà, fino a ritrovare la luce nel 2020 grazie alla partecipazione e alla vittoria a The Voice Senior, il talent show di Rai1. Tuttavia, nonostante il successo televisivo, la sua carriera non ha avuto la svolta sperata. In un’intervista rilasciata a Massimo Falcioni per la rubrica TvOff di TvBlog, Sinni ha raccontato le sue delusioni professionali e ha lanciato accuse contro Riccardo Cocciante, con cui aveva collaborato in passato.





Nel 2020, in piena pandemia, Sinni ricevette una proposta inaspettata: partecipare a The Voice Senior. L’artista ha ricordato come tutto sia avvenuto in maniera casuale: “Sul mio profilo Instagram con appena 200 followers mi contattò una ragazza di Milano”. Nonostante un periodo difficile a causa del Covid, Sinni decise di presentarsi comunque alle selezioni: “Per due settimane faticai a coprire la distanza tra il letto e il bagno, ma il 25 settembre mi presentai comunque. Cantai al pianoforte per scaldarmi la voce e rimasero immediatamente soddisfatti”. La sua determinazione lo portò a vincere il talent, ma il risultato non cambiò realmente il corso della sua carriera.

Nonostante il trionfo a The Voice Senior, Sinni ha ammesso che la vittoria non ha avuto un impatto significativo sulla sua vita professionale. “Ho continuato a fare quello che facevo prima di partecipare, né più, né meno”, ha dichiarato. La mancanza di opportunità concrete si è riflessa anche in un episodio simbolico legato al trofeo del programma: “Quando lo tirai fuori dalla valigia mi accorsi che l’indice si era rotto. Era rimasto alzato solo il dito medio”. Tuttavia, l’artista non nasconde una certa soddisfazione per i risultati ottenuti grazie al suo impegno personale: “Un mese fa ho fatto il sold out al Teatro Olimpico di Roma e questo è avvenuto grazie al mio sacrificio. The Voice Senior mi ha regalato solo l’affetto della gente, e di questo sono grato”.

Un capitolo particolarmente amaro nella carriera di Erminio Sinni riguarda la sua collaborazione con Riccardo Cocciante. Nel 1993, il cantautore partecipò al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano L’amore vero, prodotto proprio da Cocciante. Nonostante il quinto posto ottenuto e il successo iniziale del disco, la sua carriera subì un brusco arresto. Sinni ha raccontato: “Il rapporto con Cocciante si interruppe praticamente subito. Venni abbandonato nonostante avessi scritto diverse canzoni per lui. Il disco fu bloccato una settimana dopo la sua uscita, quando era primo in classifica. Non venne più ristampato e distribuito”.

A distanza di trent’anni, Sinni accusa ancora Cocciante di ostacolare la sua carriera: “Continua a mettermi i bastoni tra le ruote anche a distanza di trent’anni”. Queste dichiarazioni hanno sollevato molte domande sul rapporto tra i due artisti e sulle dinamiche che hanno portato alla fine della loro collaborazione.

Nonostante le difficoltà, Erminio Sinni continua a portare avanti la sua musica con passione e determinazione. La sua esperienza a The Voice Senior gli ha permesso di riconnettersi con il pubblico e di ritrovare una certa visibilità, anche se non ha rappresentato un vero e proprio rilancio della sua carriera. L’artista rimane comunque grato per il sostegno ricevuto dai fan e per i traguardi raggiunti grazie al proprio impegno.