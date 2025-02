Ero l’unica a non essere stata invitata al matrimonio della mia amica più stretta. Così, ho deciso di presentarmi senza invito

Ivy non si aspettava di essere esclusa dal matrimonio della sua migliore amica, finché non si è infiltrata alla cerimonia e ha appreso la sconvolgente verità. Lo sposo? Qualcuno che conosce da tutta la vita. Il tradimento? Imperdonabile. Mentre il suo passato collide con il presente, Ivy deve decidere: andarsene per sempre o affrontare lo sposo.





La prima volta che qualcuno ha parlato del matrimonio di Amber, ho riso.

“Aspetta, Amber chi?” ho chiesto, sorseggiando il mio caffè e distraendomi completamente dalla grande fetta di cheesecake davanti a me.

Il tavolo è diventato silenzioso. Quattro paia di occhi mi fissavano come se avessi appena confessato un omicidio.

“Stai scherzando, Ivy?” ha finalmente chiesto Lauren. “Amber, la nostra Amber.”

Il mio stomaco si è contratto.

“No, lei me l’avrebbe detto. Sicuramente! Voi mi state prendendo in giro!”

Jack si è spostato a disagio, quasi rovesciando il suo caffè.

“Ivy, lei… ha inviato gli inviti settimane fa. Quasi un mese,” ha detto.

Ho quasi fatto cadere il mio caffè.

Il mio invito non era mai arrivato.

Inizialmente, mi sono detta che doveva trattarsi di un errore. Forse si era perso nella posta? O forse mi stava aspettando per dirmelo di persona?

Ma non aveva senso! Quando eravamo piccole, parlavamo sempre di diventare le damigelle d’onore l’una dell’altra… quindi cos’era questo?

Sono passate settimane. Altri inviti erano stati inviati. Ho visto alcuni miei amici pubblicare sui social e taggarla, entusiasti di partecipare al suo grande giorno.

“Non vediamo l’ora di festeggiarti!”

“Sarai la sposa più bella, Amber!”

“Addio al nubilato!!”

I vestiti erano stati comprati.

“Ho preso questo bellissimo vestito blu notte, Ives,” mi ha detto Lauren al telefono. “E gli orecchini di mia nonna completeranno perfettamente il look. Hai deciso cosa indossare?”

“Lauren, lei non mi ha ancora invitata,” ho risposto. “Quindi…”

Non le ho chiesto spiegazioni. Ho aspettato. E le ho dato ogni opportunità per dirmelo. Ma non l’ha mai fatto. Nemmeno quando siamo andate a fare le unghie.

Non ero sicura di voler trascorrere del tempo con lei, ma volevo vedere se mi avrebbe detto la verità. O qualsiasi cosa riguardo al suo matrimonio, per dirla tutta. E se devo essere sincera, ero così sorpresa che fosse d’accordo a venire con me.

“Vado con uno smalto neutro,” ha detto Amber, sorridendo verso di me.

Quando ho guardato giù, non indossava nemmeno il suo anello di fidanzamento.

“Bellissimo,” ho detto. “Io vado con un rosso fuoco.”

Cosa le avevo fatto di così terribile che si era sentita in dovere di nascondermi questo grande segreto? L’avevo ferita in qualche modo?

Pensava che avrei fermato il suo matrimonio e scappato via con il suo sposo?

Cosa stava succedendo?

Ma qualcosa non andava, e lo sapevo nel profondo del mio cuore. Amber mi stava evitando, e dovevo scoprire il motivo.

Così, nel giorno del suo matrimonio, ho deciso di presentarmi senza invito.

Non avevo parlato con Amber da quella volta al salone delle unghie, né da quando i discorsi sul matrimonio stavano diventando troppo evidenti. Mi aveva anche bloccata sui social, con Lauren che mi inviava gli screenshot dei suoi post.

“Mi dispiace, Ives,” mi disse un pomeriggio mentre eravamo al parco a mangiare il gelato. “Non so cosa sia successo con questa ragazza. Hai provato a parlarle?”

“Siamo andate a fare le unghie qualche settimana fa,” ho confessato. “Ma non le ho chiesto direttamente. Non indossava nemmeno l’anello. Immagino che non voglia che ci sia.”

Ma ora, ero lì, davanti alla location, mentre gli ospiti entravano, le risate e i sorrisi riempivano l’aria. Mi sentivo completamente fuori posto. Conoscevo la maggior parte delle persone lì. Amber ed io eravamo amiche da tanto tempo, anche la sua famiglia mi era molto vicina.

Lei me lo avrebbe detto. Avrebbe dovuto dirmelo.

Ma perché non lo ha fatto?

Ho ripensato all’ultima volta che ci eravamo parlate prima che iniziasse a parlare del matrimonio, sia dai nostri amici che dai post sui social di Amber.

Eravamo nel suo appartamento, sedute sul pavimento, con una bottiglia di vino tra noi. Riviste di matrimoni erano sparse davanti a noi, e avevo cerchiato un vestito che sapevo che le sarebbe piaciuto.

Era stata silenziosa quella sera. Tesa. L’avevo dato per scontato, pensando che fosse stressata dal lavoro.

“Perché hai così tante riviste di matrimoni?” le avevo chiesto.

“Perché è il prossimo progetto su cui sto lavorando,” aveva risposto con cautela. “Sto progettando un abito da sposa, e lo farò anche. Se ci riesco, Ivy, avrò più clienti. Lo so.”

Mi stava mentendo? Stava già pianificando il suo matrimonio in quel momento?

Ora, ripensavo alla sua espressione, le sue mani che stringevano il bicchiere di vino troppo forte quando le avevo chiesto della sua idea di abito da sposa. Era peggiorato quando le avevo chiesto del suo sposo ideale.

“Abbiamo smesso di sognare di sposare le star del cinema,” avevo riso. “Quindi, hai un’immagine mentale del tuo futuro sposo?”

“Vivi troppo nella tua testa, Ivy,” mi aveva risposto, scostandomi.

Avrei dovuto capire che qualcosa non andava.

Non sono entrata di nascosto come in una scena da film drammatico. Sono semplicemente entrata con sicurezza, cercando di sembrare come se dovessi essere lì.

Anche quando ho deciso cosa indossare, non volevo attirare l’attenzione. Volevo solo sembrare abbastanza bella per l’occasione, ma senza spiccare troppo.

La location era stupenda, con luci dorate e un arredamento elegante. Era perfetta. Potevo vedere la firma di Amber in ogni dettaglio. Aveva messo tutta se stessa nel suo matrimonio.

Gli ospiti si aggiravano, ascoltando musica romantica, con il calice di champagne in mano mentre si dirigevano verso i loro posti.

E per un attimo, mi sono convinta che fosse tutto un terribile malinteso.

Fino a quando sono entrata nella sala principale dove gli ospiti si stavano già sistemando.

E indovina cosa è successo? La stanza è diventata silenziosa.

Tutti mi guardavano, alcuni sussurravano, altri mi lanciavano sguardi di pietà, come se avessero appena assistito a qualcosa di tragico.

Il mio stomaco si è contorto così forte che pensavo di svenire.

Mantieni la calma, Ivy, pensavo tra me e me.

Ma seriamente, che diavolo stava succedendo?

Poi, l’ho vista.

Amber era in piedi davanti alla sala, in un bellissimo abito bianco, con un’espressione spaventata come se fosse stata presa in flagrante.

E poi l’ho visto.

Lui era lì, all’altare, in un elegante completo nero, con il braccio attorno ad Amber. Era mio padre.

Lo stesso padre che mi aveva abbandonata quando avevo dieci anni. Lo stesso padre che non avevo più visto da allora.

Improvvisamente, il mondo sembrava sfocarsi. Mi sentivo come se il pavimento fosse sparito sotto i miei piedi. Ho aperto la bocca, ma nessuna parola è uscita.

Amber lo sapeva.

Lo sapeva tutto il tempo. Ecco perché non mi aveva invitata.

Mi stava nascondendo tutto questo.

Avrei voluto sprofondare nel pavimento e sparire.

Poi, mio padre ha parlato.

La sua voce era più profonda di come la ricordavo, ma quando ha pronunciato il mio nome, mi sono sentita come se avessi dieci anni di nuovo, in piedi alla finestra, aspettando un uomo che non è mai tornato.

Ma non ero più quella bambina.

E non avrei lasciato che si comportassero come se fosse tutto normale.

Ho fatto un respiro profondo e sono avanzata, i miei tacchi che risuonavano sul pavimento lucido.

Gli ospiti erano ancora congelati, i loro occhi che correvano tra me, Amber e mio padre.

Amber.

La ragazza che era stata la mia migliore amica, la mia confidente, la mia sorella in tutto tranne che nel sangue, mi stava nascondendo tutto questo.

Mi sono girata verso mio padre. Il suo volto era impenetrabile.

Ho cercato qualcosa, pentimento, vergogna, qualsiasi cosa, ma ciò che ho visto è stata esitazione.

Come se non fosse sicuro se dovesse riconoscermi o meno.

Non gli ho dato scelta.

“Tu.” La mia voce era ferma, ma dentro di me il mio cuore era una tempesta impetuosa.

“Stai lì come se niente fosse successo?”

Il suo pomo di Adamo è salito mentre inghiottiva, le sue dita tremavano ai lati.

“Io… Ivy…”

Poi, Amber è corsa avanti, mettendosi tra noi, con gli occhi imploranti.

“Ascolta, ti stavo per dire…”

“Quando, Amber?” ho urlato. “Prima o dopo la luna di miele? O forse quando aspettavi il mio fratellastro?”

Ha fatto una smorfia.

“Non sapevo come…”

“Come cosa?” La mia voce si è rotta. “Dirti che stavi sposando mio padre? L’uomo che mi ha lasciata quando avevo dieci anni?”

I mormorii sono diventati più forti, ma quasi non li sentivo.

“Perché ora? Dopo tutti questi anni, perché, Amber? Perché proprio lei?”

Mio padre ha tirato un respiro profondo, si è passato una mano sulla fronte come se fosse solo un’inconvenienza piuttosto che la giustizia che meritava.

“Lo so che ti devo una spiegazione.”

Ho sorriso amaramente.

“Mi devi più di questo.”

Ha esalato, finalmente guardandomi negli occhi.

“Te ne sono andato perché dovevo farlo, Ivy, non perché lo volevo.”

Ho riso. Forte. Era un riso vuoto, amaro.

“Mi hai fatto credere che fossi morto o qualcosa del genere. Mi hai fatto credere che non meritassi nemmeno un addio.”

Amber stava piangendo ora, asciugandosi gli occhi come se fosse lei a aver perso qualcosa.

Mi sono girata verso di lei, la mia voce acuta.

“E tu? Quando hai pensato che fosse una buona idea sposare mio padre?”

Lei ha distolto lo sguardo, il rimorso che le offuscava il viso.

“Beh, congratulazioni, credo,” ho detto. “Ora sei ufficialmente parte della famiglia. Spero ne sia valsa la pena.”

Mi sono girata e sono uscita dal matrimonio della mia migliore amica. Dal matrimonio di mio padre.

E finalmente, ho camminato via dalle loro vite.

Quella sera, ero seduta nella mia macchina, parcheggiata davanti alla mia casa.

La mia testa era ancora in subbuglio, e non riuscivo a togliermi dalla mente l’immagine di Amber e mio padre. C’era una parte di me che voleva saperne di più… come si erano incontrati e come si erano messi insieme. Ma, sinceramente, non me ne importava più. Ero troppo ferita.

Amber mi aveva mandato un messaggio.

Ivy, mi dispiace tanto. Parliamo, per favore.

Ho fissato il messaggio, le mani che tremavano.

Poi, lentamente, l’ho cancellato.

Fuori, il lampione tremolava.

Per la prima volta in anni, mi sono sentita come se avessi finalmente smesso di aspettare alla finestra.

A cosa serviva aspettare quest’uomo? E aspettare che Amber si rendesse conto di quanto fosse stata sbagliata?

No, grazie. Era finita.

E tu cosa avresti fatto?