Esce dalla discoteca per guardare il mare di notte, ma viene violentata sulla spiaggia da sconosciuti

Una turista trentenne di Porto Sant’Elpidio è stata aggredita e violentata da ignoti sulla spiaggia nella notte tra sabato e domenica. La donna, dopo essere uscita da una discoteca sul lungomare, si è accomodata su un lettino per godere della brezza marina e del panorama notturno. Gli aggressori, dopo averla avvicinata, l’hanno immobilizzata e abusata sessualmente, abbandonandola sulla spiaggia.





La Polizia di Fermo sta indagando sull’accaduto, basandosi sulla testimonianza della vittima, ascoltata qualche giorno dopo l’aggressione. La donna, a causa dello shock, non è stata in grado di parlare per diverse ore.

Secondo quanto riferito dalla turista, dopo aver trascorso la serata in discoteca, ha deciso di sedersi su un lettino in spiaggia. In quel momento, gli aggressori si sono avvicinati, inizialmente con molestie verbali, per poi immobilizzarla e abusare di lei a turno.

La turista è riuscita a lanciare l’allarme tramite il proprio telefono cellulare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante della Questura e i sanitari del servizio di emergenza 118, che hanno prestato le prime cure alla donna. Sono immediatamente scattate le indagini per individuare i responsabili: gli agenti della Questura hanno acquisito i filmati dei sistemi di videosorveglianza al fine di estrapolare frame utili alle ricerche per identificare gli aggressori.

Ulteriori informazioni saranno disponibili solo con il prosieguo delle indagini, tuttora nelle loro fasi iniziali. Le forze dell’ordine stanno infatti indagando anche sulle persone che sabato sera hanno partecipato alla serata presso la discoteca. L’ipotesi è che gli aggressori possano aver individuato la vittima proprio durante la festa.