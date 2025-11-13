Esce dalla terapia intensiva l’amica di Beatrice Bellucci morta sulla Colombo: i medici sciolgono la prognosi





Dopo tre settimane di ricovero, l’amica di Beatrice Bellucci, la ventenne tragicamente deceduta in un incidente stradale su via Cristoforo Colombo a Roma, ha finalmente lasciato il reparto di terapia intensiva. L’ospedale San Camillo ha comunicato che la prognosi riservata è stata sciolta, segnalando un miglioramento significativo delle condizioni della giovane. Questo aggiornamento è stato fornito nel bollettino medico del 13 novembre, evidenziando un decorso clinico positivo.





Il dottor Emiliano Cingolani, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Shock e Trauma presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, ha spiegato: “La paziente dopo un’ulteriore fase di miglioramento clinico e a percorso chirurgico-ortopedico ormai completato è uscita oggi dalla Terapia Intensiva ed è stata trasferita nel Reparto di Chirurgia Generale diretto dal professor Pierluigi Marini per il proseguo delle cure”. Questo passaggio rappresenta un importante traguardo nel percorso di recupero della giovane, che ha subito gravi lesioni a seguito dell’incidente.

Il dottor Cingolani ha inoltre sottolineato che “nel complesso il decorso può essere considerato assolutamente soddisfacente, soprattutto in relazione alla gravità delle lesioni traumatiche con le quali la paziente era giunta presso l’A.O. San Camillo Forlanini, successivamente al gravissimo incidente”. Questo riscontro positivo è motivo di sollievo per la famiglia e gli amici della ragazza, che hanno vissuto momenti di grande apprensione.

L’incidente avvenuto il 24 ottobre ha avuto conseguenze devastanti. L’amica di Beatrice Bellucci era arrivata all’ospedale in condizioni critiche, dopo aver subito traumi fisici e psicologici. Al suo risveglio nel reparto di terapia intensiva, la giovane si è mostrata confusa e incapace di comunicare dettagli sull’incidente agli inquirenti. I medici l’hanno tenuta sotto osservazione per monitorare il suo stato di salute, data la gravità del trauma subito.

Durante il periodo di ricovero, la paziente ha dovuto affrontare diversi interventi chirurgici a causa delle fratture riportate. Dopo essere stata estubata il 28 ottobre, ha immediatamente chiesto notizie dei suoi genitori, evidenziando il forte legame affettivo che la unisce alla sua famiglia. Tuttavia, non ricordava nulla dell’incidente, un elemento che ha complicato ulteriormente le indagini.

L’incidente che ha portato alla morte di Beatrice Bellucci e al ricovero della sua amica ha sollevato interrogativi su vari aspetti della sicurezza stradale nella zona di Roma. Le autorità stanno continuando a indagare per chiarire le circostanze esatte che hanno portato a questo tragico evento. La comunità è in lutto per la perdita di Bellucci, mentre le speranze di recupero per la sua amica continuano a crescere con il miglioramento delle sue condizioni.

Il trasferimento della giovane nel Reparto di Chirurgia Generale rappresenta un passo importante verso la sua riabilitazione. I medici hanno espresso ottimismo riguardo al suo futuro, anche se il percorso di recupero sarà lungo e richiederà tempo e pazienza. La giovane dovrà ora affrontare una fase di riabilitazione per recuperare completamente dalle gravi lesioni subite.



