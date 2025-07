Esplosione a Torre del Greco: crolla una palazzina, un ferito grave e si cercano eventuali dispersi tra le macerie. L’incidente potrebbe essere stato causato da una fuga di gas

Un grave episodio ha scosso la mattinata di giovedì 3 luglio a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Un’esplosione avvenuta in Largo Benigno ha causato il crollo di una palazzina, lasciando dietro di sé un bilancio provvisorio di un ferito e la possibilità che vi siano altre persone intrappolate sotto le macerie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale, che hanno avviato le operazioni di soccorso.





Secondo le prime informazioni raccolte, un uomo di 64 anni è stato estratto vivo dalle macerie e trasportato d’urgenza in ospedale. L’uomo, ricoverato in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita. Tuttavia, i soccorritori stanno continuando a scavare tra i detriti per scongiurare la presenza di altre persone coinvolte nell’incidente.

Le cause dell’esplosione non sono ancora state accertate con certezza, ma si sospetta che possa trattarsi di una fuga di gas. Una delle ipotesi più accreditate è che la deflagrazione sia stata provocata da una bombola difettosa o malfunzionante. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire eventuali responsabilità.

Sul luogo del disastro si è recato anche il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, che ha espresso solidarietà ai residenti coinvolti e ringraziato le autorità per la rapidità dell’intervento. In una dichiarazione rilasciata ai media, il primo cittadino ha affermato: “Sono in costante contatto con la Prefettura, che ringrazio per essersi immediatamente attivata. Per fortuna, pur nella gravità di quanto accaduto, non ci sono state vittime e anche il ferito più serio, estratto prontamente dai soccorritori dalle macerie dello stabile nel quale viveva e nel quale si sarebbe verificata l’esplosione, non risulta in pericolo di vita”.

L’area circostante a Largo Benigno è stata transennata per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza e per evitare ulteriori rischi alla popolazione. I residenti della zona hanno raccontato di aver udito un forte boato seguito da una nuvola di polvere che ha avvolto l’intero quartiere. La paura si è diffusa rapidamente tra gli abitanti, molti dei quali sono scesi in strada per cercare rifugio e capire cosa fosse successo.

Le autorità locali hanno invitato i cittadini a mantenere la calma e a seguire le indicazioni fornite dalle forze dell’ordine. Intanto, i tecnici stanno effettuando verifiche sugli edifici adiacenti per accertarsi che non vi siano danni strutturali che possano mettere a rischio la sicurezza degli abitanti.

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla prevenzione e sulla sicurezza legata all’utilizzo delle bombole di gas nelle abitazioni. Gli esperti sottolineano l’importanza di effettuare controlli periodici sugli impianti domestici e di adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare episodi simili.

La comunità di Torre del Greco si stringe intorno alle persone coinvolte in questa tragica vicenda, mentre le operazioni di soccorso proseguono senza sosta nella speranza di non trovare altre vittime tra le macerie.