Esplosione in un appartamento a Torino: cinque feriti, tra cui due giovani, e un disperso. Le fiamme hanno distrutto parte del tetto dello stabile

Paura nella notte a Torino, dove un’esplosione ha scosso un edificio situato in via Nizza 389. L’episodio è avvenuto intorno alle 3:15 e ha causato il crollo parziale del tetto dello stabile. Sul posto sono intervenute otto squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Il bilancio provvisorio è di cinque persone ferite, tra cui tre adulti e due ragazzi, uno dei quali ha riportato ustioni gravi. Al momento, le autorità stanno cercando un disperso.





L’incendio, scaturito dall’esplosione, ha coinvolto anche alcuni appartamenti vicini, rendendo necessario l’evacuazione di diverse famiglie. Le cause dell’esplosione non sono ancora state accertate, ma le indagini sono in corso per chiarire quanto accaduto. I vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per garantire la sicurezza della struttura e dei residenti.

Tra i feriti, secondo quanto riportato, uno dei ragazzi avrebbe riportato lesioni particolarmente serie a causa delle ustioni. Gli altri quattro feriti, invece, hanno subito traumi più lievi e sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. I soccorritori stanno facendo il possibile per rintracciare la persona dispersa, che potrebbe trovarsi sotto le macerie o essere rimasta intrappolata in uno degli appartamenti coinvolti.

L’intervento delle squadre dei vigili del fuoco è stato tempestivo. Giunte sul posto poco dopo l’allarme, le unità hanno immediatamente iniziato a spegnere le fiamme che si erano propagate rapidamente, riuscendo a evitare ulteriori danni agli edifici circostanti. La priorità è stata data alla messa in sicurezza dello stabile e alla ricerca del disperso.

Le autorità locali stanno monitorando la situazione e collaborando con i tecnici per determinare l’origine dell’esplosione. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma sarà necessario attendere i risultati delle indagini per avere un quadro più chiaro. La zona è stata transennata e messa sotto controllo per garantire la sicurezza di residenti e passanti.

I residenti della zona hanno raccontato di aver udito un forte boato seguito da un incendio che si è rapidamente esteso. Alcuni di loro sono stati svegliati nel cuore della notte dal rumore dell’esplosione e dalle urla dei vicini in cerca di aiuto. “È stato spaventoso”, ha dichiarato un testimone, “sembrava che tutto stesse crollando”. Molti degli abitanti sono stati costretti a lasciare le loro abitazioni in fretta e furia, portando con sé solo l’essenziale.