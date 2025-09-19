Estonia, tre caccia russi violano lo spazio aereo: “Atto di brutalità senza precedenti”





Tre aerei da combattimento russi MiG-31 sono entrati nello spazio aereo dell’Estonia senza autorizzazione, rimanendo in questa area per un totale di 12 minuti. La notizia è stata confermata dal governo estone, che ha descritto l’incidente come “di una brutalità senza precedenti”. Il ministero della Difesa dell’Estonia ha sottolineato la gravità della situazione, evidenziando il crescente numero di violazioni dello spazio aereo da parte di aerei russi.





In risposta all’intrusione, caccia italiani F-35 sono stati decollati per intercettare i MiG-31 e garantire la sicurezza dello spazio aereo europeo. Questo episodio rappresenta la terza violazione dello spazio aereo della NATO da parte della Russia in un breve lasso di tempo. La settimana scorsa, droni militari russi avevano sorvolato i cieli della Polonia, dove sono stati abbattuti dalle forze armate locali. Questi eventi hanno spinto la NATO a rafforzare le proprie difese aeree nei paesi dell’Europa orientale, in risposta alle crescenti tensioni nella regione.

In un altro episodio recente, un drone russo ha violato lo spazio aereo della Romania durante un attacco aereo sull’Ucraina occidentale. Secondo le dichiarazioni del ministro della Difesa romeno, il drone era di origine russa, confermando ulteriormente le preoccupazioni riguardo alla sicurezza aerea nella regione. Questi eventi hanno suscitato allerta tra i membri della NATO, che stanno monitorando attentamente le attività aeree russe.

Il governo estone ha annunciato l’intenzione di inviare una nota di protesta al massimo rappresentante diplomatico della Russia in Estonia. Questa misura è vista come un passo necessario per esprimere la ferma opposizione del paese alle violazioni del suo spazio aereo. Le autorità estoni stanno anche considerando ulteriori misure per garantire la sicurezza nazionale e proteggere i propri confini aerei.

L’incidente con i caccia russi ha sollevato interrogativi sulla strategia di difesa della NATO e sulle misure da adottare per affrontare le provocazioni russe. Gli esperti di sicurezza sottolineano l’importanza di una risposta coordinata tra i membri dell’alleanza per garantire la stabilità e la sicurezza nella regione. Le violazioni dello spazio aereo non solo rappresentano una minaccia diretta per la sovranità dei paesi coinvolti, ma contribuiscono anche a un clima di tensione crescente tra la NATO e la Russia.

Le autorità estoni hanno espresso preoccupazione per il fatto che tali incidenti possano diventare sempre più frequenti, specialmente in un contesto geopolitico già teso. Il ministro della Difesa estone ha dichiarato che “è fondamentale mantenere un alto livello di vigilanza e prontezza per rispondere a qualsiasi minaccia”. Questo richiede una cooperazione più stretta tra i membri della NATO e un approccio proattivo nella gestione della sicurezza aerea.

La situazione attuale mette in luce la necessità di un dialogo continuo tra la NATO e la Russia, nonostante le tensioni esistenti. Gli analisti avvertono che un’escalation delle provocazioni aeree potrebbe portare a conseguenze impreviste e potenzialmente pericolose. È essenziale che le parti coinvolte trovino un modo per comunicare e ridurre le tensioni, evitando malintesi che potrebbero degenerare in conflitti aperti.



