Eva Henger: «Non mi piaceva lavorare nel cinema per adulti, mi imponevano scene che non volevo fare. Schicchi rispettava le donne, gli altri no»

Nel corso di un’intervista a Verissimo, Eva Henger si è aperta sul suo passato nel mondo del cinema per adulti, rivelando aspetti sconosciuti della sua carriera e del suo rapporto con Riccardo Schicchi, suo grande amore e figura centrale nella sua vita. L’ex pornostar ha parlato delle difficoltà incontrate durante la sua esperienza nell’industria, rivelando il suo pentimento e le difficili dinamiche che ha vissuto.





Eva Henger, ospite di Silvia Toffanin, ha raccontato dei suoi anni come pornostar e delle costrizioni che ha vissuto sul set: “Quando ho fatto i quattro film hard mi sono sentita così usata. Più dicevo che non volevo farlo, più loro me lo facevano fare”. Ha spiegato come, sebbene Riccardo Schicchi fosse sempre rispettoso e attento, altri produttori e registi non rispettassero le sue volontà, costringendola a fare cose che non voleva. “Riccardo rispettava le donne e le loro volontà, ma altri non lo facevano. È un mondo strano,” ha ammesso.

Eva ha anche parlato della sua vita personale, affrontando il dramma dell’incidente stradale che l’ha coinvolta con il marito nel 2022, e come la sua fede in Dio l’abbia aiutata ad affrontare momenti difficili. Durante l’intervista, ha ricordato con affetto l’amore che ha condiviso con Riccardo Schicchi: “Era un folle, un visionario, ma geniale. Mi piaceva passare il tempo con lui, lui non voleva che facessi film hard, ma alla fine l’ho fatto”.

Non sono mancati i ricordi più dolorosi, come quando ha parlato della morte di Riccardo e del loro rapporto profondo. Eva ha descritto il tempo passato con lui fino alla fine della sua vita: “Gli ultimi momenti insieme sono stati intensi, mi ringraziava e mi diceva che ero la donna che aveva amato di più”.

Eva ha infine accennato al rapporto complicato con Ilona Staller, ex compagna di Riccardo: “Non riusciva a vedermi come amica. Quando Riccardo stava per morire, l’ho chiamata, ma lei non voleva essere mia amica.”

Questa intervista, emozionante e profonda, ha dato uno spunto unico per riflettere sulla vita di Eva Henger, sulle sue esperienze professionali e sulle sue scelte di vita, mostrando una donna che ha affrontato molte difficoltà ma che ha sempre cercato di restare fedele a se stessa.