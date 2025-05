“Extra omnes”, tutti fuori: al via il conclave per scegliere il successore di Papa Francesco

Il Conclave per l’elezione del nuovo Pontefice ha preso ufficialmente il via oggi, 17 febbraio 2025, a Roma, con la partecipazione di 133 cardinali elettori. Dopo la celebrazione della messa “Pro eligendo Romano Pontefice” alle ore 10, si è svolto il giuramento di fedeltà e segretezza da parte dei cardinali nella Cappella Sistina. Alle 17:45 circa, con l’annuncio dell’“Extra omnes” e la chiusura delle porte della Cappella Sistina, sono iniziate le votazioni per eleggere il successore di Papa Francesco.





Il momento dell’“Extra omnes” è stato proclamato dal Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, monsignor Diego Ravelli, che ha ordinato a tutte le persone non aventi diritto di lasciare la Cappella Sistina. Da quel momento, i cardinali elettori sono rimasti in isolamento per procedere al delicato compito dell’elezione del nuovo Papa. La prima fumata, che indicherà l’esito delle votazioni, è prevista per le ore 19 di questa sera.

Per essere eletto, un candidato deve ottenere una maggioranza qualificata pari a due terzi dei voti, ovvero almeno 89 preferenze su 133. Tra i nomi più discussi come possibili successori figurano gli italiani Pietro Parolin e Pierbattista Pizzaballa, oltre al cardinale filippino Luis Antonio Tagle.

Nel frattempo, migliaia di fedeli si sono riuniti in Piazza San Pietro per seguire gli sviluppi del Conclave attraverso i maxischermi che trasmettono immagini dalla Cappella Sistina. L’atmosfera è carica di attesa e speranza, con gli occhi puntati verso il comignolo della Sistina da cui verrà emessa la fumata bianca o nera.

Il Conclave segue un rigido protocollo stabilito dalle regole ecclesiastiche. Dopo l’inizio ufficiale con la messa del mattino, i cardinali hanno prestato giuramento impegnandosi a mantenere il segreto su tutto ciò che accade durante le votazioni. Il rito dell’“Extra omnes” segna simbolicamente l’inizio delle sessioni riservate, durante le quali i cardinali discutono e votano per scegliere il nuovo Pontefice.

Il termine “Extra omnes”, che significa “fuori tutti”, rappresenta un momento cruciale: tutti i non elettori devono lasciare la Cappella Sistina, garantendo così la segretezza delle deliberazioni. Questo passaggio è stato sottolineato da monsignor Diego Ravelli, che ha dichiarato: “Extra omnes”, ordinando la chiusura delle porte.

L’elezione di un nuovo Papa è un processo complesso e spesso richiede più di una votazione. Le fumate, nere o bianche, rappresentano rispettivamente un esito negativo o positivo delle votazioni. La fumata nera indica che non è stato ancora raggiunto il quorum necessario, mentre quella bianca segnala l’elezione del nuovo Pontefice.

Tra i favoriti per succedere a Papa Francesco c’è il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, noto per la sua esperienza diplomatica e la sua influenza all’interno della Chiesa. Un altro nome in evidenza è quello del cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme, apprezzato per il suo lavoro nelle terre del Medio Oriente. Infine, il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, rappresenta una figura carismatica con una forte presenza internazionale.

La città di Roma si trova al centro dell’attenzione mondiale in queste ore, con giornalisti e fedeli provenienti da ogni parte del globo riuniti per seguire da vicino questo evento storico. Le reti televisive e le piattaforme di streaming stanno trasmettendo in diretta ogni fase del Conclave, permettendo a milioni di persone di partecipare virtualmente a questo momento significativo per la Chiesa cattolica.

I bookmaker internazionali stanno già avanzando previsioni su chi sarà il prossimo Papa, con quote che variano a seconda dei candidati. Tuttavia, l’esito rimane incerto fino al momento della fumata bianca e dell’annuncio ufficiale: “Habemus Papam”.

La giornata odierna segna solo l’inizio di un processo che potrebbe durare diversi giorni, a seconda della rapidità con cui i cardinali riusciranno a raggiungere un consenso. Per ora, l’attenzione rimane concentrata sulla prima fumata prevista per questa sera e sul possibile annuncio di un nuovo Pontefice nei prossimi giorni.