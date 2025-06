Fabio Fognini regala un match memorabile contro Carlos Alcaraz a Wimbledon, trascinando il campione in carica al quinto set e ricevendo un omaggio dal pubblico

Una partita che resterà impressa negli annali di Wimbledon, nonostante il risultato finale non abbia sorriso a Fabio Fognini. Nel primo turno del prestigioso torneo londinese, il tennista italiano ha messo in seria difficoltà il campione in carica, lo spagnolo Carlos Alcaraz, costringendolo a giocare cinque set combattutissimi. Alla fine, l’incontro si è concluso con la vittoria di Alcaraz per 7-5, 6-7, 7-5, 2-6, 6-1, ma i riflettori e gli applausi sono stati tutti per il 38enne ligure.





Il gesto di Alcaraz a fine partita ha sottolineato l’importanza della prestazione di Fognini. Dopo aver sigillato la vittoria, il giovane spagnolo si è rivolto al pubblico indicando il suo avversario e invitando i presenti a tributargli un caloroso applauso. Un momento di grande sportività che ha emozionato tutti, compreso lo stesso Fognini, che ha accolto con visibile commozione l’ovazione del pubblico.

La partita ha visto un Fognini in stato di grazia. Nonostante l’età e la differenza fisica rispetto al più giovane Alcaraz, il ligure ha mostrato una determinazione straordinaria e una tecnica raffinata che hanno messo a dura prova il numero due del mondo. Ogni set è stato una battaglia, con Fognini capace di rispondere colpo su colpo e di mantenere alta la tensione del match.

Nel primo set, Alcaraz è riuscito a prevalere con un risicato 7-5, ma Fognini ha prontamente risposto nel secondo set, vincendolo al tie-break. Anche il terzo set è stato una lotta serrata, conclusasi nuovamente in favore dello spagnolo con lo stesso risultato del primo. Tuttavia, nel quarto set, l’italiano ha sfoderato una prestazione eccezionale, imponendosi per 6-2 e rimandando tutto al decisivo quinto set.

Qui, la maggiore freschezza fisica di Alcaraz ha fatto la differenza. Il giovane spagnolo ha preso rapidamente il controllo del gioco, chiudendo il set per 6-1 e assicurandosi il passaggio al turno successivo. Ma ciò non ha tolto nulla alla straordinaria prova di Fognini, che ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei talenti più brillanti del tennis italiano.

Nonostante la sconfitta, questa partita potrebbe rappresentare un momento speciale nella carriera di Fognini, soprattutto se si trattasse del suo ultimo Wimbledon. A 38 anni, il tennista ligure ha mostrato che l’età è solo un numero quando si gioca con passione e determinazione. La sua prestazione ha ricordato a tutti perché è stato uno dei giocatori più amati e seguiti degli ultimi anni.

Tra i momenti salienti della partita, si segnala anche l’entusiasmo del pubblico presente sul Campo Centrale. Tra gli spettatori illustri spiccava David Beckham, che non ha nascosto la sua incredulità di fronte alla capacità di Fognini di mettere in difficoltà uno dei migliori giocatori al mondo. La sua reazione è diventata virale sui social, contribuendo a rendere questa sfida ancora più memorabile.

Infine, le parole non dette ma espresse dai gesti tra i due protagonisti hanno rappresentato l’essenza dello sport: rispetto reciproco e riconoscimento del valore dell’avversario. Il gesto di Alcaraz, che ha voluto condividere il momento della vittoria con Fognini, resterà come esempio di fair play e umanità.