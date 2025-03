Fabrizio Corona criticato da Sara Barbieri: ‘Non sei il padre perfetto, ma sono contenta di vederti crescere con nostro figlio!’

In occasione della Festa del Papà, che si celebra oggi, 19 marzo, Sara Barbieri ha dedicato un lungo messaggio al compagno Fabrizio Corona, esprimendo i suoi sentimenti riguardo alla loro nuova avventura genitoriale. Nel mese di dicembre, Sara e Fabrizio hanno accolto Thiago, il primo figlio per Sara e il secondo per Fabrizio, già padre di Carlos, nato dal matrimonio con Nina Moric.





Nelle storie di Instagram, Sara ha condiviso una dolce immagine di Fabrizio che guarda affettuosamente il piccolo Thiago. A corredo della foto, ha scritto una dedica toccante. “Buona festa del babbo a te che sei diventato babbo per la seconda volta. Non sei il padre modello… Non siamo una famiglia normale (ma chi è definita una famiglia normale? Forse quella del mulino bianco?)” ha esordito Sara, ponendo l’accento sulla loro unicità come famiglia.

Sara ha continuato a descrivere il compagno come una persona molto impegnata, coinvolta in numerose situazioni, ma ha sottolineato che nei momenti in cui è con i suoi figli, diventa “la persona migliore del mondo”. Ha espresso la sua gioia nel vederlo rinascere attraverso il piccolo Thiago e nel sentire le storie che racconta al bambino, descrivendo la scena in cui Thiago lo ascolta con occhi pieni di meraviglia e curiosità.

Nella sua dedica, Sara non ha esitato a riconoscere gli errori e le difficoltà che Fabrizio ha affrontato nel corso degli anni, ma ha anche espresso la speranza che possa trasmettere al loro figlio “quel coraggio che pochi hanno”. Questo desiderio di crescita e miglioramento è un tema ricorrente nel messaggio, evidenziando il desiderio di costruire un futuro migliore per la loro famiglia.

La nascita di Thiago è stata annunciata da Fabrizio e Sara sulle pagine del settimanale Chi, dove avevano rivelato di aver scoperto la bella notizia solo tre settimane prima. Fabrizio aveva dichiarato: “L’ho già comunicato a mio figlio, Carlos, ed è felicissimo. L’arrivo di un bambino aiuta tutti noi a guardare al futuro”. Dopo la nascita, Sara ha condiviso diversi scatti del neonato, alcuni in primo piano e altri più distanti, esprimendo la sua gioia nel vivere quel momento unico. In uno dei post, aveva scritto: “Tutto quello che posso assaporare è questo momento e tutto ciò che posso respirare è la tua vita”.