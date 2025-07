Fabrizio Corona ha accusato l’attore Raoul Bova di aver tradito la moglie Rocio Munoz Morales con Martina Ceretti, una modella milanese di 23 anni

Il presunto tradimento di Raoul Bova nei confronti della moglie Rocio Munoz Morales è stato al centro di nuove rivelazioni da parte di Fabrizio Corona. Durante una puntata del format “Falsissimo Island parte 1”, l’ex paparazzo ha dichiarato che l’attore avrebbe avuto una relazione extraconiugale durata circa due anni e mezzo con Martina Ceretti, una modella milanese di 23 anni, molto attiva sui social con il profilo Instagram “marticeretti”.





Secondo quanto riportato da Corona, la relazione tra Bova e Ceretti sarebbe iniziata tramite uno scambio di messaggi su Instagram e si sarebbe concretizzata solo dopo un lungo periodo di conversazioni virtuali. Il presunto primo incontro tra i due sarebbe avvenuto all’Hotel Principe di Savoia a Milano, dopo due anni di dialoghi via social. A sostegno delle sue affermazioni, Corona ha mostrato alcune ricostruzioni digitali di chat e audio che, a suo dire, i due si sarebbero scambiati.

La modella, che conta quasi 100mila follower su Instagram, sarebbe stata coinvolta in altre relazioni con personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport. Tra i nomi citati da Corona, figurano il calciatore Sandro Tonali e il conduttore televisivo Stefano De Martino. Tuttavia, è la presunta relazione con Raoul Bova ad aver attirato maggiormente l’attenzione mediatica, soprattutto in un periodo in cui si vocifera di una crisi tra l’attore e la sua attuale moglie.

Il racconto di Corona è dettagliato e ricco di particolari. L’imprenditore sostiene di aver ricevuto informazioni sulla presunta relazione da una fonte che definisce “un figlio del circolino disagiato, tossicodipendente”. Questa persona gli avrebbe telefonato insieme alla stessa Martina Ceretti, fornendo dettagli su uno scambio di conversazioni durato due anni tra l’attore e la modella. Tuttavia, le prove mostrate da Corona sono limitate a ricostruzioni digitali e non includono le chat originali.

Secondo le ricostruzioni, inizialmente Bova avrebbe chiesto a Ceretti delle foto per verificare se il suo profilo fosse autentico. La modella avrebbe risposto: “Non faccio queste cose”. Successivamente, l’attore avrebbe proposto una cena a quattro per evitare sospetti, coinvolgendo un amico stilista e un addetto stampa. Dopo vari tentativi di incontrarsi a Roma, il loro primo incontro sarebbe avvenuto a Milano, dove si sarebbero visti all’Hotel Principe di Savoia.

Durante il presunto incontro, i due avrebbero avuto un rapporto fisico, ma secondo quanto riportato da Corona, l’attore si sarebbe coinvolto sentimentalmente. In un audio che Bova avrebbe inviato alla modella la mattina seguente, si sente: “Buongiorno essere speciale, dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti”. Questo messaggio viene interpretato da Corona come una dichiarazione d’amore. Tuttavia, il resto degli audio e delle chat non è stato reso disponibile.

Le dichiarazioni dell’ex paparazzo arrivano in un momento delicato per la coppia formata da Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, già al centro di indiscrezioni sulla loro possibile separazione. Secondo alcune voci, l’attore starebbe cercando una nuova casa, alimentando ulteriormente i sospetti di una crisi matrimoniale.

Nonostante le rivelazioni di Corona, al momento né Raoul Bova né Rocio Munoz Morales hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alle accuse. Rimane quindi incerto se ci sia stato effettivamente un tradimento o se si tratti di speculazioni prive di fondamento. La vicenda continua a generare interesse mediatico, soprattutto per l’eco che ha avuto sui social e nelle cronache rosa.