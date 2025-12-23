Fabrizio Corona lancia l’accusa: “Medugno pronto a denunciare Signorini per molestie e tentata estorsione”





Durante la seconda puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha intervistato Antonio Medugno, un modello che ha attirato l’attenzione per la sua connessione con Alfonso Signorini, definito da Corona come il “caso zero” in grado di spiegare il presunto “sistema Signorini”. Medugno era già stato protagonista della prima puntata, dove Corona aveva esaminato il suo rapporto con Signorini prima della partecipazione al Grande Fratello, utilizzando chat fornite da Alessandro Piscopo, ex manager del modello.





A distanza di una settimana dall’episodio precedente, Medugno ha deciso di tornare in trasmissione per chiarire la propria posizione, in particolare per sottolineare che il rapporto con il conduttore del GF Vip non si sarebbe mai trasformato in un vero e proprio incontro sessuale, contrariamente a quanto era stato lasciato intendere. Questa precisazione è diventata necessaria dopo l’intervista di Fanpage.it a Piscopo, che aveva chiarito alcuni aspetti della vicenda.

Nella puntata, Medugno si è presentato accompagnato dal padre, il quale, dopo la prima trasmissione, aveva contattato l’ex manager per esprimere la sua indignazione. L’obiettivo di Medugno era quello di utilizzare la stessa piattaforma per smentire le voci riguardanti un presunto rapporto sessuale con Signorini. In un momento emotivo, il modello ha pianto mentre Corona si scusava per non aver “verificato meglio le fonti” riguardo a quella parte della storia.

Medugno ha spiegato di aver ricevuto in totale tre regali da parte di Alfonso Signorini, rivelando di aver spesso esitato nell’accettarli, non sapendo se sarebbe mai riuscito a sdebitarsi. Ha anche affermato di non essere mai riuscito a instaurare con Signorini l’approccio fisico che il conduttore avrebbe desiderato. Durante l’intervista, Medugno ha raccontato un episodio significativo in cui Signorini gli avrebbe chiesto: “Me lo merito un bacio?”, anticipando così la parte più drammatica del suo racconto.

In un momento successivo, Corona ha precisato che i dettagli più espliciti legati alla notte trascorsa da Medugno a casa di Signorini sarebbero stati rivelati in una sezione dell’episodio riservata agli abbonati, giustificando così la limitazione. Infine, Medugno ha annunciato che depositerà una denuncia nei confronti di Alfonso Signorini per violenza sessuale e tentata estorsione il 23 dicembre.

Questa decisione segna un punto cruciale nella vicenda, evidenziando le tensioni e le controversie che circondano il mondo dello spettacolo e le dinamiche di potere che possono sorgere all’interno di esso. La denuncia di Medugno potrebbe avere ripercussioni significative non solo per Signorini, ma anche per l’intero panorama mediatico italiano.

La situazione ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, ponendo interrogativi sulle relazioni tra personaggi pubblici e le implicazioni legali che possono derivare da tali interazioni. La vicenda di Antonio Medugno e Alfonso Signorini è un esempio di come il mondo dello spettacolo possa essere intriso di complessità e controversie, richiedendo un’analisi approfondita delle dinamiche in gioco.

Con l’annuncio della denuncia, il caso potrebbe evolversi ulteriormente, portando a sviluppi che potrebbero rivelarsi significativi per tutti i soggetti coinvolti. La comunità e i fan di entrambi i protagonisti rimangono in attesa di ulteriori dettagli e chiarimenti su questa delicata questione.



