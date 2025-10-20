“Fanno i bulli e sono scorbutici”: Nancy Brilli contro Lucarelli e Mariotto dopo Ballando con le stelle





Durante la puntata di domenica 19 ottobre di “Da noi a ruota libera”, l’attrice Nancy Brilli ha parlato apertamente della sua esperienza nel programma “Ballando con le stelle”, dove attualmente è in gara. La Brilli ha condiviso le sue impressioni sui giudici Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, rivelando che per anni ha rifiutato di partecipare al programma proprio per evitare di sottoporsi ai giudizi di persone che considera “non particolarmente competenti”.





Dopo la puntata del 18 ottobre, Nancy Brilli ha utilizzato le sue storie su Instagram per pubblicare fotografie di Lucarelli e Mariotto, chiedendo ai suoi follower se ritenessero che i loro giudizi nei suoi confronti e in quelli del suo maestro Carlo Aloia fossero stati equi. Ospite nel programma di Francesca Fialdini, Brilli ha ribadito la sua intenzione di affrontare l’esperienza con leggerezza e divertimento, senza farsi coinvolgere dalle polemiche. “Non voglio innervosirmi, voglio divertirmi e godermi questo gioco bellissimo,” ha affermato.

Tuttavia, l’attrice ha anche riconosciuto di aver avvertito un clima di tensione, manifestando il suo disappunto per alcuni atteggiamenti dei giudici. “Perché devo farmi rovinare la festa da due scorbutici che fanno i bulli? Non con tutti, poi…” ha dichiarato, alludendo ai rapporti non sempre facili con Mariotto e Lucarelli.

Nancy Brilli ha anche spiegato che uno dei motivi principali per cui ha sempre rifiutato le proposte di partecipazione al programma di Milly Carlucci è legato proprio alla natura di alcuni commenti espressi dai giudici. “Milly Carlucci me lo ha proposto per vent’anni, ma non volevo mettere la mia professionalità in mano a giurati non particolarmente competenti,” ha rivelato. Ha specificato che accetterebbe volentieri il giudizio di esperti come Carolyn Smith, ma non tollera quando le critiche si trasformano in attacchi personali. “Finché si parla di passi e tecnica, va bene. Ma non possono parlare dell’interpretazione. Su quello, no,” ha aggiunto.

Il suo intervento ha messo in luce un tema ricorrente nei talent show, in cui le valutazioni dei giudici possono influenzare profondamente l’esperienza dei concorrenti. Brilli ha espresso il desiderio di mantenere un approccio positivo, cercando di godere del momento e della possibilità di apprendere a ballare con un professionista. Nonostante le difficoltà, l’attrice ha sottolineato l’importanza di vivere il programma come un’opportunità di crescita personale e artistica.

Le sue dichiarazioni hanno suscitato un ampio dibattito tra i fan del programma e gli appassionati di danza, con molti che si sono schierati dalla parte di Brilli, sostenendo la necessità di un ambiente più rispettoso e costruttivo. Il tema della competenza dei giudici è emerso come un punto cruciale, evidenziando la necessità di una valutazione equa e professionale, soprattutto in un contesto così visibile come quello della televisione.

La partecipazione di Nancy Brilli a “Ballando con le stelle” rappresenta anche un ritorno per l’attrice, che ha scelto di mettersi in gioco dopo anni di rifiuti. La sua presenza nel programma ha attirato l’attenzione del pubblico, che segue con interesse le sue esibizioni e le dinamiche con i giudici. Con la sua determinazione a divertirsi e a imparare, Brilli si propone di affrontare le sfide del programma con un atteggiamento positivo, nonostante le critiche.



