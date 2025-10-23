“Fatti aiutare” Schlein perde la bussola: dopo la sconfitta con Meloni si crede spiritosa





Durante le comunicazioni della Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo, tenutesi in Parlamento, si è verificato uno scontro a distanza con la Segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Oltre ai temi centrali del vertice di Bruxelles, quali Gaza e Ucraina, le repliche della Presidente del Consiglio sono state l’occasione per ribadire le critiche, già espresse sui social media nei giorni precedenti, nei confronti della leader dem, accusata di “gettare fango sull’Italia”.





La Presidente Meloni ha dichiarato: “Il Segretario del principale partito di opposizione ha affermato che in Italia sono a rischio la libertà e la democrazia a causa di un governo di estrema destra, e ha insinuato un collegamento con l’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci”. Tale affermazione si riferisce all’intervento della Segretaria Schlein al congresso del Partito Socialista Europeo ad Amsterdam, in cui, dopo aver espresso solidarietà al conduttore di Report, vittima di un attentato, ha affermato che “libertà e democrazia sono a rischio quando l’estrema destra è al governo”.

La Premier ha replicato: “Si tratta di dichiarazioni gravissime, non tanto perché sia inaccettabile criticare il governo all’estero, quanto perché ciò equivale a gettare fango e ombre sull’Italia e sulla qualità della sua democrazia. Tali tentativi di screditare l’Italia potrebbero avere conseguenze negative per il Paese, mentre noi siamo tutti remunerati per rappresentare al meglio questa nazione”.

Nell’esercizio del suo diritto di voto alla Camera, la Segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha esordito affermando: “Sono consapevole della posizione che mi è stata assegnata, tuttavia, non è compito suo determinare la posizione dell’opposizione”. Successivamente, la Schlein ha affrontato altri temi, evitando di alimentare ulteriormente la polemica sulla quale la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta invece concentrando la sua attenzione. “Oggi celebra tre anni di governo, ma gli italiani non condividono questa celebrazione”, ha dichiarato. “Avete incrementato le imposte, il numero di lavoratori in condizioni di povertà è aumentato, il tasso di natalità è diminuito, i prezzi degli affitti sono cresciuti e le bollette energetiche sono le più elevate d’Europa, senza che siano state adottate misure adeguate”. Ha inoltre aggiunto: “Da tre anni ci presenta una visione ottimistica della situazione, mentre la realtà vissuta dagli italiani è ben diversa”.

DANIELE CAPEZZONE

“Mi pare difficile equipare Meloni a Schlein la quale è una grande incompiuta.

A marzo sono tre anni che è stata eletta, alzi la mano chi conosce tre proposte del Pd: non ci sono. C’è solo una strillata al giorno”.@Capezzone #ReStart pic.twitter.com/7VhZYalcxl — Virna (@Virna25marzo) October 22, 2025

“Lei ha delegato la politica estera di questo Paese a Donald Trump dimenticando l’Unione europea”, prosegue. È “importante il cessate fuoco a Gaza, ma non è una pace, tutti gli attori” in campo “devono rispettare l’accordo, ma questo non significa dimenticare i crimini del governo Netanyahu che gli esperti hanno definito genocidio. Torniamo a chiedere il riconoscimento dello stato di Palestina come fatto da 150 Paesi. Non ci sono scuse: tutti sappiamo che Hamas deve essere disarmata, ma sta accusando Francia e Regno Unito di aver legittimato Hamas. E sappiamo che non è così”. E poi, un passaggio sui cpr in Albania: “La prendono in giro nelle cancellerie europee per quel suo ‘funzioneranno’ sui centri in Albania. Soldi buttati su prigioni illegali e disumane. Fatevi aiutare perché non avete una visione per portare avanti questo Paese”.



