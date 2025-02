Fausto cerca di ricucire con il figlio Lorenzo, ma lui rifiuta: “Non lo sento parte della mia vita”

Nella puntata di sabato 1 febbraio di C’è Posta per te, Fausto cerca di riallacciare i rapporti con Lorenzo, ma la risposta del figlio è tutt’altro che semplice

Nel corso della puntata di sabato 1 febbraio di C’è Posta per te, il protagonista Fausto ha cercato di riavvicinarsi al figlio Lorenzo, con cui non ha più alcun contatto da ben 9 anni. La separazione dei genitori, causata da un tradimento da parte di Fausto, ha segnato un divario insanabile tra padre e figlio. “Voglio chiedere a mio figlio cosa ho fatto”, ha detto Fausto, visibilmente emozionato.





Fausto ha voluto raccontare il suo dolore per la distanza che si è creata con Lorenzo, un giovane ormai adulto, che ha appena ottenuto la laurea. “Quando sei andato via avevi solo 13 anni, ho perso tutto di te”, ha dichiarato Fausto, cercando di trasmettere il peso della sua assenza. “Adesso sei un Dottore, sono fiero di te”, ha aggiunto, ma il padre ha anche sottolineato che non ha mai voluto separarsi da lui, nonostante la rottura con la madre. Fausto ha parlato anche della recente morte della propria madre, sottolineando che non vuole attendere che il figlio venga a portargli un fiore al cimitero.

La risposta di Lorenzo: la ferita mai guarita

Lorenzo, però, non ha reagito positivamente alle parole del padre. “Non gli credo completamente. Non è vero che mi ha sempre cercato”, ha detto, spiegando che le azioni di Fausto nel passato non sono state all’altezza delle sue parole. “Sono rimasto deluso dal dolore che ha causato a mia madre”, ha proseguito il ragazzo, spiegando che la figura di un padre non gli è mai mancata, soprattutto grazie al supporto di zio Massimo, che è stato una figura fondamentale nella sua vita.

La decisione di Lorenzo: la distanza emotiva è incolmabile

Lorenzo ha chiarito che, dopo anni di distanza, non prova più nulla nei confronti di suo padre: “È diventato un estraneo nella mia vita”, ha dichiarato. Sebbene fosse curioso di ascoltare le spiegazioni del padre, il ragazzo ha messo in evidenza quanto siano stati significativi gli 9 anni di silenzio, affermando che sono troppo lunghi per poter colmare quella distanza emotiva. “Ho bisogno di metabolizzare e pensarci”, ha concluso Lorenzo, rivelando che la sua mente è ancora divisa sull’opportunità di riavvicinarsi a Fausto.

La puntata ha messo in luce il dolore di un padre che cerca di recuperare il tempo perso e il conflitto interiore di un figlio che fatica a perdonare e ad aprire nuovamente il suo cuore.