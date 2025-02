Federica Mangiapelo, il papà: “Avresti compiuto 29 anni, festeggia con le donne strappate via da chi le amava”

Il papà di Federica Mangiapelo ricorda la figlia, vittima di femminicidio, nel giorno in cui avrebbe festeggiato i 29 anni, un ricordo che non svanisce mai.





Federica Mangiapelo sarebbe stata oggi una giovane donna di 29 anni, ma resterà per sempre a 16 anni, vittima di femminicidio. La sua vita fu tragicamente spezzata dal fidanzato, Marco Di Muro, che la annegò nel Lago di Bracciano nella notte di Halloween del 2012. La tragedia scosse profondamente la sua famiglia e il paese.

Il papà, Luigi Mangiapelo, ha voluto ricordarla sui social, con un messaggio carico di dolore e amore: “Oggi avresti festeggiato 29 anni. Festeggia con tutte le donne vittime di violenza uccise da chi diceva di amarle. Buon compleanno, amore mio.”

Nel 2022, Luigi raccontò ai microfoni di Fanpage.it com’era la sua amata figlia: “Era solare, spiritosa, una ragazza che amava divertirsi e trascorrere il tempo con me. Ci piaceva viaggiare, andare a cena fuori, e soprattutto mangiare il pesce. Ogni momento insieme, anche il più semplice, è un ricordo prezioso.”

Federica Mangiapelo, trovata morta nella mattina del 1° novembre 2012, venne inizialmente considerata una vittima di malore. In seguito, però, si scoprì che la ragazza era stata uccisa dal fidanzato. Dopo un’indagine, il fidanzato Marco Di Muro fu arrestato. Durante gli interrogatori, inizialmente cercò di difendersi, sostenendo di non essere con lei al momento del delitto, ma successivamente fu accusato di omicidio volontario. Nel 2016, Di Muro fu condannato a 18 anni di carcere, ma la pena venne ridotta a 14 anni in appello, grazie all’adozione delle attenuanti generiche.

Federica resta un simbolo doloroso di tutte le vittime di violenza di genere, il cui ricordo è per sempre nella memoria dei suoi cari.