Federico Chimirri denuncia le minacce ricevute dopo le sue critiche a Zeudi Di Palma al Grande Fratello, scatenando un acceso dibattito sui social

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda il 17 marzo, Federico Chimirri ha sollevato una polemica riguardante Zeudi Di Palma, accusandola di avere comportamenti ambigui nei confronti di Javier e Helena. Secondo Federico, il percorso di Zeudi all’interno del reality sarebbe stato dettato da una strategia ben precisa, piuttosto che da sentimenti genuini. Le sue affermazioni, tuttavia, hanno suscitato un’ondata di reazioni negative sui social media, in particolare da parte dei sostenitori di Zeudi, conosciuti come le “Zelena”.





Le critiche espresse da Federico non sono state ben accolte dai fan più accesi della concorrente, che si sono scagliati contro di lui con insulti e minacce. I commenti rivolti a Chimirri sono stati particolarmente pesanti, superando i limiti della tolleranza e del rispetto. Ciò che ha maggiormente preoccupato è stato il numero di minacce di morte ricevute dall’ex concorrente, il quale ha deciso di denunciare pubblicamente l’accaduto.

In seguito alle sue dichiarazioni, Federico ha condiviso sui social alcuni screenshot delle minacce ricevute, evidenziando la gravità della situazione. I fan di Zeudi hanno organizzato campagne per segnalare il profilo di Chimirri, utilizzando il termine “mutirau” per riferirsi a lavori di gruppo con l’intento di danneggiarlo. Alcuni tweet su X hanno esposto frasi inquietanti, come: “Ti facciamo vedere chi siamo” e “Maledetto animale – aspetta la causa che ti arriverà figlio della ta grandissima put***”, suscitando allarme tra i follower di Federico.

La situazione è degenerata ulteriormente quando alcuni utenti, infuriati per le critiche di Federico, hanno iniziato a inviargli messaggi minacciosi. Tra le frasi più allarmanti, c’era anche: “Ti cercherò e ti farò a pezzi”. Questa escalation di violenza verbale ha portato Chimirri a esprimere la sua preoccupazione e a chiedere ai suoi sostenitori di non rispondere con odio.

In risposta a un messaggio di supporto ricevuto da una persona appartenente al mondo LGBT, Federico ha dichiarato: “Questo messaggio mi conferma di aver detto le cose giuste. Grazie a alle persone che mi stanno mostrando vicinanza, siete veramente in tantissimi. Vi prego, non rispondete con l’odio a chi manifesta odio. A chi odia non fa rumore, ed io nel tempo ho imparato che l’odio altro non è che una richiesta di aiuto da persone sole e disagiate.”

Le minacce ricevute da Federico non sono un fenomeno nuovo nel contesto del Grande Fratello, dove i concorrenti spesso diventano bersagli di attacchi da parte dei fan. Tuttavia, la violenza verbale di queste ultime ore ha raggiunto livelli preoccupanti, sollevando interrogativi sulla salute mentale e sul benessere dei partecipanti al programma.

Il reality show, noto per le sue dinamiche intense e le relazioni complesse tra i concorrenti, ha nuovamente messo in luce le conseguenze negative che possono derivare dalla visibilità mediatica. Le reazioni aggressive dei fan, alimentate da conflitti interni al programma, pongono interrogativi sulla responsabilità dei media e sull’impatto delle interazioni online.