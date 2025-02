Fedez discute di Helena Prestes e del Grande Fratello nel suo podcast: “Lo guarda chi apprezza le polemiche, come me”

Nell’ultima puntata di Pulp Podcast, condotto da Fedez insieme a Mr Marra, il rapper ha avuto come ospiti due ragazzi con Sindrome di Down, Maria e Simone. Quest’ultimo, noto per la sua passione per il Grande Fratello, ha fornito spunti interessanti per una conversazione sul programma, in particolare riguardo alla concorrente Helena Prestes. Le sue osservazioni hanno offerto a Fedez l’opportunità di esplorare le dinamiche del reality show e il modo in cui questo attira l’attenzione del pubblico, in particolare degli appassionati delle polemiche.





Durante il podcast, Fedez ha raccontato di come Simone segua con grande interesse il Grande Fratello, rivelando che il giovane ha condiviso con lui dettagli su alcune situazioni attuali all’interno del programma. “Mi ha parlato di questa concorrente che si chiama Helena Prestes,” ha detto Fedez, sottolineando l’importanza delle parole di Simone. Quest’ultimo ha descritto Helena come “una bella donna, buona, simpatica, avrà un carattere titubante, ma è sempre stata umile, sa ascoltare e sa perdonare.”

La conversazione ha preso una piega divertente quando Fedez ha notato che Simone era un vero fan di Helena, rivelando che il ragazzo ha addirittura “la password del suo lavoro con il nome di lei.” Questo momento ha fatto sorridere Fedez, che ha poi scherzato: “Mi dimentico sempre che ci sono le telecamere, devi cambiare la password adesso.”

Proseguendo la discussione, Simone ha espresso il suo apprezzamento per Helena Prestes, non solo per il suo aspetto, ma anche per le sue qualità umane. “È anche il mio sfondo del computer,” ha rivelato, aggiungendo un tocco personale alla conversazione. Ha poi descritto come sua madre non condivida la sua passione per il Grande Fratello, affermando che “odiarlo in modo pesante.”

Fedez ha commentato questa situazione, suggerendo che l’antipatia della madre di Simone per il programma potrebbe derivare dalla sua inclinazione a evitare le polemiche. “È una cosa che o ti piace o non ti piace,” ha osservato il rapper. Questo scambio ha portato a una riflessione più ampia sulle diverse reazioni che il Grande Fratello suscita nel pubblico.

A questo punto, Fedez ha chiesto a Maria, l’altra ospite, se seguisse il Grande Fratello. La sua risposta è stata chiara: “No, non mi piace sentire polemiche e critiche.” Questa dichiarazione ha suscitato una reazione positiva da parte di Fedez, che ha commentato: “Brava, siamo disposti bene nel tavolo, tu non ami le polemiche e le critiche, come Mr Marra, e poi ci siamo noi a cui invece piace anche quella cosa lì.”