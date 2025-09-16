Festeggia la morte di Kirk aggredendo studenti in preghiera: arrestata ed espulsa dall’università





Una studentessa universitaria del Texas è stata espulsa dopo che un video in cui celebrava pubblicamente la morte di Charlie Kirk è diventato virale.





Nel video, si vede la diciottenne Camryn Giselle Booker saltare e urlare contro gli studenti che rendevano omaggio a Kirk.

“Fanculo a tutti, amico, è morto, gli hanno sparato alla testa”, avrebbe detto nel video.

In seguito all’accaduto, il governatore del Texas Greg Abbott ha condiviso un’immagine di Booker ammanettata.

Questa studente universitaria stava festeggiando l’assassinio di Charlie Kirk davanti a gente in preghiera ed è stata arrestata ed espulsa dall’Università Tecnologica del Texas

Pena eccessiva? pic.twitter.com/I5li2qFlLo — Pasquale R. 🇮🇹 (@Pasqual63670773) September 15, 2025

“Questo è ciò che è accaduto alla persona che si stava prendendo gioco dell’assassinio di Charlie Kirk alla Texas Tech University. FAFO”, ha dichiarato Abbott.

Secondo i documenti del tribunale, un agente di pattuglia nell’area di libertà di espressione del campus ha visto Booker discutere con un uomo che reggeva un cartello con la scritta “Riposa in pace Charlie Kirk”.

L’agente ha riferito di aver visto Booker colpire l’uomo alla testa prima che entrasse in contatto con entrambi. L’uomo non ha sporto denuncia.

Poiché Booker lo avrebbe colpito alla testa in presenza dell’agente, la ragazza è stata arrestata e accusata di aggressione. Da allora è stata rilasciata su cauzione.

Abbott ha dichiarato in un altro post di aver “sicuramente scelto la scuola sbagliata per schernire la morte di Charlie Kirk”.

La Texas Tech University ha confermato che Booker non è più iscritta all’università.

“Qualsiasi comportamento che denigri le vittime di violenza è riprovevole, non ha posto nel nostro campus e non è in linea con i nostri valori. La legge federale impedisce alla Texas Tech University di commentare questioni relative alla condotta dei singoli studenti. Prendiamo sul serio tutte le violazioni segnalate e le affrontiamo secondo le politiche universitarie e la legge”, ha dichiarato l’università in un comunicato.

Kirk, un attivista conservatore, è stato colpito a morte il 10 settembre, mentre parlava alla Utah Valley University durante una delle sue numerose visite al campus.



