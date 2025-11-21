Fico in Campania sembra sull’orlo del baratro: per il rush finale coinvolge Ilaria Salis e mira ai voti delle “zecche violente” dei centri sociali





Roberto Fico ha scelto di concludere la sua campagna elettorale a Napoli con una mossa strategica di grande rilevanza: rivolgersi a disoccupati, occupanti abusivi e detenuti. Per l’evento conclusivo, ha invitato l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, nota per il suo sostegno a gruppi anti-fascisti, occupanti abusivi e detenuti.





Questa decisione rappresenta una chiara scelta di campo: Salis sì, Renzi no. Fico ha deciso di non partecipare alle iniziative del leader di Italia Viva, preferendo invece la testimonial più radicale possibile per attrarre il sostegno dei centri sociali. Domani, quindi, Salis sarà presente alla Galleria Principe, simbolo della coalizione di Fico.

Sotto pressione da parte di Cirielli e con un’immagine compromessa sui social media, Fico tenta di conquistare il consenso della sinistra estrema. Preoccupato che una parte di elettori grillini e attivisti possa spostarsi verso Giuliano Granato di Potere al Popolo, Fico cerca di attrarre disoccupati, ex percettori del reddito di cittadinanza, occupanti abusivi ed ex detenuti, offrendo loro una seconda opportunità attraverso l’appoggio di Salis. Resta da vedere come reagiranno De Luca e Mastella a questa nuova alleanza.

Il governatore uscente ha già manifestato una certa insofferenza. All’interno del Partito Democratico riformista, inoltre, la collaborazione con Salis non è accolta con entusiasmo. Anche la componente Verde campana di Alleanza Verdi e Sinistra, vicina a Francesco Emilio Borrelli, storicamente impegnato nella lotta agli occupanti abusivi, guarda con disappunto alla visita dell’europarlamentare.

Domani, il campo largo concluderà la propria campagna elettorale presso il Teatro Mediterraneo. Saranno presenti figure di spicco quali Elly Schlein e Conte, mentre Matteo Renzi sarà sostituito da Maria Elena Boschi. Il leader di Italia Viva si unirà al gruppo venerdì per l’evento “Casa Riformista” con Luigi de Magistris. Si prevede inoltre una possibile visita di Giorgia Meloni per esprimere il proprio sostegno a Cirielli.

Ieri, Tommaso Foti, Ministro senza portafoglio con deleghe agli Affari Europei, al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alle Politiche di Coesione, ha fatto visita alla città. In merito alla spesa dei fondi PNRR, il Ministro ha sottolineato che la Campania si trova attualmente al di sotto della media nazionale, una situazione che non può essere ignorata. A Caserta, invece, si è registrato un notevole afflusso di pubblico per l’incontro con Matteo Salvini. Nel frattempo, proseguono gli ultimi attacchi politici: “Ho rifiutato la candidatura di Pasquale Di Fenza”, ha ribadito Roberto Fico. La risposta della squadra di Cirielli è stata immediata: “Fico evita il confronto con la Rai…”, ha accusato il senatore Antonio Iannone. Con questi ultimi scambi, la campagna elettorale si avvia verso la conclusione, in attesa dell’apertura delle urne.



