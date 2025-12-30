Filomena Mastromarino, ex Malena: “Sono grata per il giorno in cui ho lasciato il porno. Oggi assisto mia madre, che ha un tumore”





Filomena Mastromarino, nota al pubblico con il nome d’arte di Malena, ha condiviso per la prima volta come la sua vita sia radicalmente cambiata da quando ha deciso di abbandonare il mondo del porno. In un’intervista a Verissimo, l’ex pornostar ha affermato di non avere rimpianti per la sua scelta e ha dichiarato che non tornerebbe mai indietro.





A gennaio, durante la sua prima apparizione nel programma, Malena aveva rivelato che la decisione di lasciare l’industria per adulti era dovuta a due motivi principali: il personaggio che aveva creato stava sopraffacendo la persona reale e la necessità di essere vicina alla madre, che stava affrontando problemi di salute. A distanza di quasi un anno, nella puntata dell’8 novembre, Filomena ha ribadito: “Non mi sono mai voltata indietro e non tornerei mai sui miei passi. Sono felice così, mi sento serena e rilassata, anche più completa come donna.”

Uno dei motivi principali che hanno spinto Filomena a dire addio ai film per adulti è stata la volontà di supportare la madre, attualmente in lotta contro un tumore ai polmoni, che è tornato a manifestarsi dopo un primo intervento chirurgico. “Sono accanto a lei in questo momento difficile. Nonostante un primo intervento, si è ripresentato. Aveva rimosso metà polmone, adesso dobbiamo prepararci a una seconda operazione”, ha spiegato a Silvia Toffanin.

Filomena non ha mai rimpianto la sua decisione e oggi si sente più libera di essere se stessa. “La parte più vera di me è l’essere figlia, che a volte si dà per scontato. Benedico il giorno in cui ho lasciato Malena; mi ha concesso di trascorrere più tempo con mia mamma, di accorgermi di una tosse che non era normale. Sono felice e serena”, ha aggiunto.

Negli ultimi mesi, Filomena si è espressa anche riguardo alle accuse di abusi sessuali mosse a Rocco Siffredi da parte di alcune attrici del settore. Ha sottolineato di non aver mai vissuto esperienze simili e ha affermato: “Erano donne, non attrici. Il no è un no sempre, anche su un set.”

La storia di Filomena Mastromarino rappresenta un esempio di come le esperienze personali possano influenzare profondamente le decisioni di vita. La sua scelta di allontanarsi dall’industria del porno, motivata da ragioni familiari e dalla salute della madre, ha portato a una nuova consapevolezza e serenità. La sua testimonianza offre uno spaccato della complessità delle relazioni familiari e delle sfide che molte persone devono affrontare nel corso della vita.

Oggi, Filomena si dedica a sostenere la madre in questo momento difficile, dimostrando che l’amore e la famiglia possono prevalere su qualsiasi carriera o successo personale. La sua storia è un richiamo alla necessità di mettere al primo posto le persone care, specialmente in tempi di crisi.



