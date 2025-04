Fin dal giorno della sua nascita, sembrava destinata a una vita fuori dagli schemi

La vita di Melanie Griffith, nata il 9 agosto 1957 a New York, è stata un susseguirsi di eventi straordinari e sfide personali. Figlia di Peter Griffith e della celebre attrice Tippi Hedren, nota per il suo ruolo nel film di Alfred Hitchcock “Gli uccelli”, Melanie ha avuto un’infanzia fuori dal comune. Fin da piccola, è stata immersa nel mondo dello spettacolo, debuttando sullo schermo a soli 12 anni. La sua carriera l’ha portata a diventare una delle attrici più iconiche degli anni ’80 e ’90, ma la sua vita privata è stata altrettanto sotto i riflettori, tra matrimoni, dipendenze e momenti difficili.





Melanie è cresciuta in una famiglia decisamente non convenzionale. Quando aveva sette anni, sua madre Tippi Hedren si risposò con il produttore Noah Marshall, e la coppia decise di girare un film sui leoni dopo un viaggio in Africa. Per prepararsi al progetto, un addestratore suggerì loro di ospitare un leone in casa. Così, Melanie visse un’infanzia unica, condividendo la sua casa con un leone domestico di nome Neil. “Sono cresciuta con leoni, tigri e due elefanti,” ha raccontato l’attrice, ricordando come il leone dormisse persino nel suo letto. Questo periodo della sua vita fu immortalato da Life Magazine, che pubblicò una serie di foto straordinarie della famiglia.

Il debutto di Melanie nel mondo dello spettacolo avvenne molto presto: a meno di un anno partecipò a una pubblicità, e a 12 anni fece il suo esordio cinematografico in “Extra!”. A 14 anni, sul set del film “The Harrad Experiment”, incontrò il suo primo grande amore, l’attore Don Johnson, di otto anni più grande di lei. Nonostante la differenza d’età, i due si innamorarono e iniziarono una relazione, scatenando preoccupazioni nella madre di Melanie. “Erano due persone bellissime, meravigliose, e mia figlia mostrava dei segnali che non avevo mai visto in lei,” raccontò Tippi Hedren. A 18 anni, Melanie e Don si fidanzarono e si sposarono a Las Vegas nel 1976, ma il matrimonio durò solo sei mesi. Tuttavia, i due si ritrovarono anni dopo, sposandosi nuovamente nel 1989 e dando alla luce la loro figlia, Dakota Johnson, nello stesso anno.

La carriera di Melanie decollò negli anni ’70 e ’80 con film come “Bersaglio di notte” e “La ragazza dell’altro”. Tuttavia, nel 1981, durante le riprese del film “Il grande ruggito”, Melanie subì un grave incidente: fu graffiata vicino all’occhio da un leone, rischiando di perdere la vista. “Il leone non intendeva farmi del male,” ha dichiarato Melanie. “Dopo sette anni cresciuta con i leoni, ho dimenticato che bisogna essere cauti.” L’incidente richiese un intervento plastico, ma Melanie continuò la sua carriera senza più lavorare con animali selvatici.

Negli anni ’80, Melanie trovò l’amore per la seconda volta sposando l’attore Steven Bauer nel 1981. La coppia ebbe un figlio, Alexander Bauer, nel 1985, ma il matrimonio terminò nel 1989. Dopo il secondo divorzio da Don Johnson nel 1996, Melanie sposò l’attore Antonio Banderas, che aveva ammirato da tempo dopo averla vista nel film “Una donna in carriera”. I due si conobbero sul set di “Two Much – Uno di troppo” nel 1995 e si sposarono l’anno successivo. Dal loro matrimonio nacque la figlia Stella Banderas. Antonio giocò un ruolo fondamentale nella vita di Melanie e dei suoi figli, diventando una figura paterna stabile per Dakota e Alexander. “Avevano bisogno di un terreno solido in cui crescere,” ha raccontato Banderas. Dakota, in particolare, ha descritto Antonio come una delle persone più influenti della sua vita.

Nonostante il divorzio da Antonio nel 2014, il loro rapporto è rimasto amichevole, e il legame tra Antonio e i suoi figliastri è ancora molto forte. “Io lo amerò per sempre,” ha detto Melanie, parlando del suo ex marito.

Negli ultimi anni, Melanie si è dedicata alla famiglia e alla scrittura delle sue memorie. Nel 2010, le è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin, e otto anni dopo ha affrontato un tumore al naso. “È spaventoso quando sei un’attrice e dipendi dal tuo viso per lavorare,” ha raccontato, ma ha superato la malattia con determinazione.

Oggi, a 65 anni, Melanie Griffith vive una vita tranquilla, concentrandosi sulla famiglia e sostenendo cause benefiche, come l’ospedale pediatrico di Los Angeles. Nonostante le difficoltà e le sfide affrontate, Melanie rimane un’icona di forza e resilienza, con una carriera e una vita che continuano a ispirare.